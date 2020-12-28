Рената Литвинова, Паулина Андреева и Варвара Шмыкова: лучшие съемки «Собака.ru» за 2020 год

В итогах года принято сокрушаться о том, каким тяжелым был 2020. Спорить не будем, но сконцентрируемся не на проблемах, а на красоте. Тем более, что за этот год команда «Собака.ru» успела многое: ворваться с квантовой скоростью в новый мир с Покрасом Лампасом, изучить Ленинградскую область с Матильдой Шнуровой, встретиться с «Чиками» Варварой Шмыковой и Аленой Михайловой, провести день с Ренатой Литвиновой и Ульяной Добровской на фортах Кронштадта и отвезти Паулину Андрееву в лабораторию экспериментальной генетики высшей нервной деятельности Института физиологии им. Павлова.