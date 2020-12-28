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Рената Литвинова, Паулина Андреева и Варвара Шмыкова: лучшие съемки «Собака.ru» за 2020 год

В итогах года принято сокрушаться о том, каким тяжелым был 2020. Спорить не будем, но сконцентрируемся не на проблемах, а на красоте. Тем более, что за этот год команда «Собака.ru» успела многое: ворваться с квантовой скоростью в новый мир с Покрасом Лампасом, изучить Ленинградскую область с Матильдой Шнуровой, встретиться с «Чиками» Варварой Шмыковой и Аленой Михайловой, провести день с Ренатой Литвиновой и Ульяной Добровской на фортах Кронштадта и отвезти Паулину Андрееву в лабораторию экспериментальной генетики высшей нервной деятельности Института физиологии им. Павлова.

  • Анна Семак и ее команда, февраль 2020, фотограф: Данил Ярощук

  • Анна Семак, февраль 2020, фотограф: Данил Ярощук

  • Анна Семак и ее команда, февраль 2020, фотограф: Данил Ярощук

  • Анна Семак и ее команда, февраль 2020, фотограф: Данил Ярощук

  • Аглая Тарасова, март 2020, фотограф: Данил Ярощук

  • Аглая Тарасова, март 2020, фотограф: Данил Ярощук

  • Аглая Тарасова, март 2020, фотограф: Данил Ярощук

  • Аглая Тарасова, март 2020, фотограф: Данил Ярощук

  • Аглая Тарасова, март 2020, фотограф: Данил Ярощук

  • Аглая Тарасова, март 2020, фотограф: Данил Ярощук

  • Аглая Тарасова, март 2020, фотограф: Данил Ярощук

  • Покрас Лампас, апрель 2020, фотограф: Данил Ярощук

  • Покрас Лампас, апрель 2020, фотограф: Данил Ярощук

  • Покрас Лампас, апрель 2020, фотограф: Данил Ярощук

  • Покрас Лампас, апрель 2020, фотограф: Данил Ярощук

  • Покрас Лампас, апрель 2020, фотограф: Данил Ярощук

  • Покрас Лампас, апрель 2020, фотограф: Данил Ярощук

  • Оксана Акиньшина, июнь 2020, фотограф: Данил Головкин

  • Оксана Акиньшина, июнь 2020, фотограф: Данил Головкин

  • Оксана Акиньшина, июнь 2020, фотограф: Данил Головкин

  • Илья Соболев, июнь 2020: фотограф: Данил Ярощук

  • Илья Соболев, июнь 2020: фотограф: Данил Ярощук

  • Илья Соболев, июнь 2020: фотограф: Данил Ярощук

  • Команда «Подписных изданий», июнь 2020, фотограф: Алексей Костромин

  • Матильда Шнурова, июль-август 2020, фотограф: Абдула Артуев

  • Матильда Шнурова, июль-август 2020, фотограф: Абдула Артуев

  • Матильда Шнурова, июль-август 2020, фотограф: Абдула Артуев

  • Матильда Шнурова, июль-август 2020, фотограф: Абдула Артуев

  • Матильда Шнурова, июль-август 2020, фотограф: Абдула Артуев

  • Матильда Шнурова, июль-август 2020, фотограф: Абдула Артуев

  • Варвара Шмыкова, сентябрь 2020, фотограф: Стас Калашников

  • Варвара Шмыкова, сентябрь 2020, фотограф: Стас Калашников

  • Варвара Шмыкова, сентябрь 2020, фотограф: Стас Калашников

  • Варвара Шмыкова, сентябрь 2020, фотограф: Стас Калашников

  • Варвара Шмыкова, сентябрь 2020, фотограф: Стас Калашников

  • Варвара Шмыкова, сентябрь 2020, фотограф: Стас Калашников

  • Алена Михайлова, сентябрь 2020, фотограф: Алиса Гулканян

  • Алена Михайлова, сентябрь 2020, фотограф: Алиса Гулканян

  • Алена Михайлова, сентябрь 2020, фотограф: Алиса Гулканян

  • Алена Михайлова, сентябрь 2020, фотограф: Алиса Гулканян

  • Алена Михайлова, сентябрь 2020, фотограф: Алиса Гулканян

  • Алена Михайлова, сентябрь 2020, фотограф: Алиса Гулканян

  • Рената Литвинова и Ульяна Добровская, октябрь 2020, фотограф: Абдула Артуев

  • Рената Литвинова и Ульяна Добровская, октябрь 2020, фотограф: Абдула Артуев

  • Рената Литвинова, октябрь 2020, фотограф: Абдула Артуев

  • Рената Литвинова и Ульяна Добровская, октябрь 2020, фотограф: Абдула Артуев

  • Рената Литвинова и Ульяна Добровская, октябрь 2020, фотограф: Абдула Артуев

  • Рената Литвинова и Ульяна Добровская, октябрь 2020, фотограф: Абдула Артуев

  • Софья Эрнст, ноябрь 2020, художник: Игорь Скалецкий, фотограф: Михаил Федосеев

  • Софья Эрнст, ноябрь 2020, художник: Игорь Скалецкий, фотограф: Михаил Федосеев

  • Софья Эрнст, ноябрь 2020, фотограф: Михаил Федосеев

  • Софья Эрнст, ноябрь 2020, художник: Игорь Скалецкий, фотограф: Михаил Федосеев

  • Софья Эрнст, ноябрь 2020, фотограф: Михаил Федосеев

  • Софья Эрнст, ноябрь 2020, фотограф: Михаил Федосеев

  • Паулина Андреева, декабрь 2020, фотограф: Абдула Артуев

  • Паулина Андреева, декабрь 2020, фотограф: Абдула Артуев

  • Паулина Андреева, декабрь 2020, фотограф: Абдула Артуев

  • Паулина Андреева, декабрь 2020, фотограф: Абдула Артуев

  • Паулина Андреева, декабрь 2020, фотограф: Абдула Артуев

  • Паулина Андреева, декабрь 2020, фотограф: Абдула Артуев

  • Паулина Андреева, декабрь 2020, фотограф: Абдула Артуев

  • Паулина Андреева, декабрь 2020, фотограф: Абдула Артуев

  • Паулина Андреева, декабрь 2020, фотограф: Абдула Артуев

  • Паулина Андреева, декабрь 2020, фотограф: Абдула Артуев

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