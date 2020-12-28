Рената Литвинова, Паулина Андреева и Варвара Шмыкова: лучшие съемки «Собака.ru» за 2020 год

В итогах года принято сокрушаться о том, каким тяжелым был 2020. Спорить не будем, но сконцентрируемся не на проблемах, а на красоте. Тем более, что за этот год команда «Собака.ru» успела многое: ворваться с квантовой скоростью в новый мир с Покрасом Лампасом, изучить Ленинградскую область с Матильдой Шнуровой, встретиться с «Чиками» Варварой Шмыковой и Аленой Михайловой, провести день с Ренатой Литвиновой и Ульяной Добровской на фортах Кронштадта и отвезти Паулину Андрееву в лабораторию экспериментальной генетики высшей нервной деятельности Института физиологии им. Павлова.
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Аглая Тарасова, март 2020, фотограф: Данил Ярощук
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Аглая Тарасова, март 2020, фотограф: Данил Ярощук
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Аглая Тарасова, март 2020, фотограф: Данил Ярощук
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Аглая Тарасова, март 2020, фотограф: Данил Ярощук
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Аглая Тарасова, март 2020, фотограф: Данил Ярощук
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Аглая Тарасова, март 2020, фотограф: Данил Ярощук
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Аглая Тарасова, март 2020, фотограф: Данил Ярощук
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Покрас Лампас, апрель 2020, фотограф: Данил Ярощук
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Покрас Лампас, апрель 2020, фотограф: Данил Ярощук
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Покрас Лампас, апрель 2020, фотограф: Данил Ярощук
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Покрас Лампас, апрель 2020, фотограф: Данил Ярощук
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Покрас Лампас, апрель 2020, фотограф: Данил Ярощук
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Покрас Лампас, апрель 2020, фотограф: Данил Ярощук
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Команда «Подписных изданий», июнь 2020, фотограф: Алексей Костромин
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Матильда Шнурова, июль-август 2020, фотограф: Абдула Артуев
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Матильда Шнурова, июль-август 2020, фотограф: Абдула Артуев
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Матильда Шнурова, июль-август 2020, фотограф: Абдула Артуев
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Матильда Шнурова, июль-август 2020, фотограф: Абдула Артуев
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Матильда Шнурова, июль-август 2020, фотограф: Абдула Артуев
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Матильда Шнурова, июль-август 2020, фотограф: Абдула Артуев
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Варвара Шмыкова, сентябрь 2020, фотограф: Стас Калашников
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Варвара Шмыкова, сентябрь 2020, фотограф: Стас Калашников
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Варвара Шмыкова, сентябрь 2020, фотограф: Стас Калашников
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Варвара Шмыкова, сентябрь 2020, фотограф: Стас Калашников
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Варвара Шмыкова, сентябрь 2020, фотограф: Стас Калашников
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Варвара Шмыкова, сентябрь 2020, фотограф: Стас Калашников
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Алена Михайлова, сентябрь 2020, фотограф: Алиса Гулканян
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Алена Михайлова, сентябрь 2020, фотограф: Алиса Гулканян
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Алена Михайлова, сентябрь 2020, фотограф: Алиса Гулканян
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Алена Михайлова, сентябрь 2020, фотограф: Алиса Гулканян
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Алена Михайлова, сентябрь 2020, фотограф: Алиса Гулканян
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Алена Михайлова, сентябрь 2020, фотограф: Алиса Гулканян
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Рената Литвинова и Ульяна Добровская, октябрь 2020, фотограф: Абдула Артуев
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Рената Литвинова и Ульяна Добровская, октябрь 2020, фотограф: Абдула Артуев
-
Рената Литвинова, октябрь 2020, фотограф: Абдула Артуев
-
Рената Литвинова и Ульяна Добровская, октябрь 2020, фотограф: Абдула Артуев
-
Рената Литвинова и Ульяна Добровская, октябрь 2020, фотограф: Абдула Артуев
-
Рената Литвинова и Ульяна Добровская, октябрь 2020, фотограф: Абдула Артуев
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Софья Эрнст, ноябрь 2020, художник: Игорь Скалецкий, фотограф: Михаил Федосеев
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Софья Эрнст, ноябрь 2020, художник: Игорь Скалецкий, фотограф: Михаил Федосеев
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Софья Эрнст, ноябрь 2020, фотограф: Михаил Федосеев
-
Софья Эрнст, ноябрь 2020, художник: Игорь Скалецкий, фотограф: Михаил Федосеев
-
Софья Эрнст, ноябрь 2020, фотограф: Михаил Федосеев
-
Софья Эрнст, ноябрь 2020, фотограф: Михаил Федосеев
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Паулина Андреева, декабрь 2020, фотограф: Абдула Артуев
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Паулина Андреева, декабрь 2020, фотограф: Абдула Артуев
-
Паулина Андреева, декабрь 2020, фотограф: Абдула Артуев
-
Паулина Андреева, декабрь 2020, фотограф: Абдула Артуев
-
Паулина Андреева, декабрь 2020, фотограф: Абдула Артуев
-
Паулина Андреева, декабрь 2020, фотограф: Абдула Артуев
-
Паулина Андреева, декабрь 2020, фотограф: Абдула Артуев
-
Паулина Андреева, декабрь 2020, фотограф: Абдула Артуев
-
Паулина Андреева, декабрь 2020, фотограф: Абдула Артуев
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Паулина Андреева, декабрь 2020, фотограф: Абдула Артуев
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