Посмотрите, как живет семья Бенуа в своей фамильной квартире в Петербурге, где до революции висела «Мадонна с цветком» Да Винчи (ныне в Эрмитаже!)

Да, в Петербурге есть семьи, которые живут в музее: праправнучка архитектора Бенуа и ее родственники устраивают в своей квартире (в родовом доме постройки Леонтия Николаевича на 3-й линии Васильевского острова!) музыкальные, поэтические и костюмированные вечера и проводят экскурсии по своей квартире, где до революции висела «Мадонна с цветком» Да Винчи (ныне в Эрмитаже!).
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На Анастасии Мурзиной-Бенуа: платье Dolce & Gabbana (ДЛТ), обруч Rindi, кулон Goossens Paris («Кашемир и Шелк»); на Петре Фильчакове: пиджак Lardini, сорочка Style Latino Napoli («Кашемир и Шелк»); на Ксении Мурзиной-Бенуа: платье Alexandra Rich (ДЛТ); на Марианне: платье Self Portrait, бант Red Valentino (все — ДЛТ); на Камилле Мурзиной-Бенуа: жилет, блуза и сорочка Gucci (ДЛТ), клипсы Goossens Paris, кольца Ereda («Кашемир и Шелк»); на Насте: платье и балетки Gucci, блуза Dolce & Gabbana (все — «Кенгуру»); на Алле: платье Self Portrait (ДЛТ), туфли Santoni, серьги Alberta Ferreti («Кашемир и Шелк»)
Анастасия Бенуа-Мурзина, директор музея Л. Н. Бенуа, праправнучнка Леонтия Бенуа
Моя прапрабабушка Мария Александровна Сапожникова-Бенуа была дочерью астраханского купца и, как все купеческие дочери, очень любила наряды и украшения. Как писал Александр Бенуа: «Она украшала себя по-купечески пышно, и ее в семье прозвали “иконостас”»! Все эти недостатки я унаследовала вполне. Я увлекаюсь бижутерией, к сожалению, фамильные украшения были утрачены во время революции и блокады — кусочек хлеба в те времена был ценнее и важнее золота. Когда границы были открыты, я привозила украшения из маленького египетского магазина Vitrina, а платья и верхнюю одежду из бутика латышских дизайнеров в Юрмале.
В нашем музее каждый день множество гостей, и я встречаю их в вечернем платье в пол, даже если это десять утра — это моя рабочая одежда. Мы и гостей призываем приходить к нам во всем само нарядном — в этой квартире такое уместно. Подумайте, насколько инстаграмоемко фотографироваться в наших интерьерах!
Есть у меня и свой дизайнер: Юлия Спельман — автор моих вечерних комплектов, которые можно собирать по-разному как конструктор. Иногда ловлю себя на мысли, что хочу быть как моя прапрапрабабушка Камилла Кавос, в замужестве Бенуа. Она была очень скромной, и у нее за всю жизнь было только одно нарядное платье, свадебное. У этого платья был очень длинный шлейф, метров восемь. С годами Камилла Альбертовна отрезала от шлейфа по кусочку и расшивала его или добавляла на платье новые детали, рюши и воланы. К тому же она несколько раз перекрашивала платье в разные цвета, тем самым превращая его в совершенно новый наряд.
Самая ценная вещь в эпоху перенасыщения информацией и быстро теряющих актуальность тенденций это, конечно самообразование, ведь интеллект — лучший аксессуар. Я лично провожу несколько экскурсионных программ по нашему музею и городу для тех, кто вкладывается в нематериальные ценности и хочет продвинуться в знаниях о дворянском быте, искусстве истории.
Петр Фильчаков, художник, преподаватель факультета искусств СПбГУ, праправнук Леонтия Бенуа
Костюмы, шейные платки, кепки Barbour и Hannа Hats, кашемировые кардиганы, жилеты и твид — это моя повседневная одежда. В юности, конечно, были у меня и худи, и джинсовки, но семейными фотографиями предков я восхищался всегда даже на групповых дачных портретах все они в тройках с галстуками. С точки зрения вдохновения стиль преподавателей Академии художеств имени Репина начала XХ века работает почти так же безотказно, как герои «Аббатства Даунтон» или «Джентльменов» Гая Ричи. Сегодня себя по-другому не представляю.
Остряки в университете периодически спрашивают: «Ты что такой элегантный? На свадьбу собрался?». Раньше с удовольствием принимал участие в винтажных твидовых вело пробегах TweedRun — жаль, что таких тематических событий для художников-сибаритов вроде меня совсем не осталось (соорганизатором TweedRun в Петербурге была историк моды Мэган Виртанен. — Прим. ред.). Покупка одежды для меня — это всегда охота. Раньше охотился в основном в Италии, сегодня нахожу что-то в антикварных магазинах, на сайте Mytweed.ru, кстати, у них есть шоурум на Лиговском, там можно все примерить. Был отличный магазин «Шенген» в Доме Мод, но его вытеснил гигантский Uniqlo. В Петергофе недалеко от собора есть неплохой антикварный, а на Петроградке в районе улицы Подрезова рассыпаны прекрасные безымянные комиссионные магазины, где я часто ищу что-то из предметов интерьера. Бывает, наткнусь на даче на серебряную ложку и потом ищу ей пару.
Фото: Саша Чайка
Стиль: Эльмира Тулебаева
Ассистент стилиста: Анна Помыканова
Визаж: Артем Ткачев, Олеся Абовян
Волосы: Яна Маслова, Гаяне Оганесян Park by Osipchuk
Свет: Skypoint
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