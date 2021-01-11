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Посмотрите, как живет семья Бенуа в своей фамильной квартире в Петербурге, где до революции висела «Мадонна с цветком» Да Винчи (ныне в Эрмитаже!)

Да, в Петербурге есть семьи, которые живут в музее: праправнучка архитектора Бенуа и ее родственники устраивают в своей квартире (в родовом доме постройки Леонтия Николаевича на 3-й линии Васильевского острова!) музыкальные, поэтические и костюмированные вечера и проводят экскурсии по своей квартире, где до революции висела «Мадонна с цветком» Да Винчи (ныне в Эрмитаже!).

  • На Анастасии Мурзиной-Бенуа: платье Dolce & Gabbana (ДЛТ), обруч Rindi, кулон Goossens Paris («Кашемир и Шелк»); на Петре Фильчакове: пиджак Lardini, сорочка Style Latino Napoli («Кашемир и Шелк»); на Ксении Мурзиной-Бенуа: платье Alexandra Rich (ДЛТ); на Марианне: платье Self Portrait, бант Red Valentino (все — ДЛТ); на Камилле Мурзиной-Бенуа: жилет, блуза и сорочка Gucci (ДЛТ), клипсы Goossens Paris, кольца Ereda («Кашемир и Шелк»); на Насте: платье и балетки Gucci, блуза Dolce & Gabbana (все — «Кенгуру»); на Алле: платье Self Portrait (ДЛТ), туфли Santoni, серьги Alberta Ferreti («Кашемир и Шелк»)
     

Анастасия Бенуа-Мурзина, директор музея Л. Н. Бенуа, праправнучнка Леонтия Бенуа

Моя ­прапрабабушка­ Мария­ Александровна ­Сапожникова-Бенуа была дочерью ­астраханского­ купца ­и,­ как все купеческие дочери, очень ­любила наряды ­и­ украшения. Как писал Александр Бенуа:­ «Она ­украшала ­себя ­по-купечески пышно, и ее в семье прозвали­ “иконостас”»!­ Все эти недостатки я унаследовала вполне. Я увлекаюсь бижутерией, к сожалению, фамильные украшения ­были­ утрачены во­ время революции и блокады — кусочек хлеба в те времена был ценнее и важнее золота. Когда границы были открыты, я­ привозила украшения из маленького египетского магазина Vitrina, а платья и верхнюю­ одежду из бутика латышских дизайнеров в Юрмале.­

В ­нашем ­музее ­каждый ­день­ множество ­гостей, ­и ­я ­встречаю­ их в вечернем ­платье ­в ­пол, ­даже­ если ­это ­десять ­утра — это моя рабочая одежда.­ Мы­ и­ гостей­ призываем ­приходить ­к ­нам ­во­ всем ­само нарядном — в ­этой­ квартире такое уместно. Подумайте, ­насколько инстаграмоемко фотографироваться ­в ­наших­ интерьерах!­

Есть ­у ­меня ­и ­свой ­дизайнер:­ Юлия ­Спельман — автор моих вечерних комплектов,­ которые­ можно ­собирать ­по-разному как конструктор.­ Иногда­ ловлю­ себя­ на ­мысли,­ что ­хочу ­быть ­как ­моя прапрапрабабушка Камилла­ Кавос, ­в ­замужестве ­Бенуа. Она­ была ­очень скромной, ­и ­у ­нее­ за­ всю ­жизнь ­было ­только ­одно­ нарядное­ платье, свадебное.­ У­ этого платья ­был ­очень длинный­ шлейф,­ метров ­восемь. ­С годами­ Камилла Альбертовна ­отрезала­ от ­шлейфа ­по­ кусочку ­и расшивала его ­или добавляла на ­платье новые детали, ­рюши и воланы. К тому ­же она несколько ­раз­ перекрашивала ­платье в ­разные­ цвета, тем самым превращая ­его в ­совершенно­ новый наряд.­

Самая ­ценная ­вещь ­в эпоху ­перенасыщения ­информацией и быстро­ теряющих актуальность тенденций это, конечно самообразование, ведь­ интеллект — ­лучший ­аксессуар. ­Я лично провожу несколько экскурсионных ­программ по нашему музею и­ городу для тех, кто вкладывается в­ нематериальные­ ценности и хочет продвинуться в знаниях о дворянском быте, искусстве истории.­

Петр Фильчаков, художник, преподаватель факультета искусств СПбГУ,­ праправнук Леонтия Бенуа

Костюмы, шейные ­платки, кепки Barbour и Hannа ­Hats, кашемировые кардиганы, жилеты и твид — это моя повседневная одежда. В юности, конечно, были у меня и худи, и джинсовки, но семейными фотографиями предков­ я восхищался всегда даже на групповых дачных портретах все они в тройках с галстуками. С­ точки зрения вдохновения стиль преподавателей Академии художеств имени Репина начала XХ века работает почти так же безотказно, как герои «Аббатства Даунтон» или «Джентльменов» Гая Ричи. Сегодня себя по-другому не представляю.

Остряки в университете периодически спрашивают: «Ты что такой элегантный? На свадьбу собрался?». Раньше с удовольствием принимал участие в винтажных твидовых вело пробегах Tweed­Run — жаль, что таких тематических событий для художников-сибаритов вроде меня совсем не осталось (соорганизатором Tweed­Run в Петербурге была историк моды Мэган Виртанен. — Прим. ред.). Покупка одежды для меня — это всегда охота. Раньше охотился в основном в Италии, сегодня нахожу что-то в антикварных магазинах, на сайте Mytweed.ru, кстати, у них есть шоурум на Лиговском, там можно все примерить. Был отличный магазин «Шенген» в Доме Мод, но его вытеснил гигантский Uniqlo. В Петергофе недалеко от собора есть неплохой антикварный, а на Петроградке в районе улицы Подрезова рассыпаны прекрасные безымянные комиссионные магазины, где я часто ищу что-то из предметов интерьера. Бывает, наткнусь на даче на серебряную ложку и потом ищу ей пару.­

Фото: Саша Чайка

Стиль: Эльмира Тулебаева

Ассистент стилиста: Анна Помыканова

Визаж: Артем Ткачев, Олеся Абовян

Волосы: Яна Маслова, Гаяне Оганесян Park by Osipchuk

Свет: Skypoint

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