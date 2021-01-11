Посмотрите, как живет семья Бенуа в своей фамильной квартире в Петербурге, где до революции висела «Мадонна с цветком» Да Винчи (ныне в Эрмитаже!)

Анастасия Бенуа-Мурзина, директор музея Л. Н. Бенуа, праправнучнка Леонтия Бенуа

Моя ­прапрабабушка­ Мария­ Александровна ­Сапожникова-Бенуа была дочерью ­астраханского­ купца ­и,­ как все купеческие дочери, очень ­любила наряды ­и­ украшения. Как писал Александр Бенуа:­ «Она ­украшала ­себя ­по-купечески пышно, и ее в семье прозвали­ “иконостас”»!­ Все эти недостатки я унаследовала вполне. Я увлекаюсь бижутерией, к сожалению, фамильные украшения ­были­ утрачены во­ время революции и блокады — кусочек хлеба в те времена был ценнее и важнее золота. Когда границы были открыты, я­ привозила украшения из маленького египетского магазина Vitrina, а платья и верхнюю­ одежду из бутика латышских дизайнеров в Юрмале.­

В ­нашем ­музее ­каждый ­день­ множество ­гостей, ­и ­я ­встречаю­ их в вечернем ­платье ­в ­пол, ­даже­ если ­это ­десять ­утра — это моя рабочая одежда.­ Мы­ и­ гостей­ призываем ­приходить ­к ­нам ­во­ всем ­само нарядном — в ­этой­ квартире такое уместно. Подумайте, ­насколько инстаграмоемко фотографироваться ­в ­наших­ интерьерах!­

Есть ­у ­меня ­и ­свой ­дизайнер:­ Юлия ­Спельман — автор моих вечерних комплектов,­ которые­ можно ­собирать ­по-разному как конструктор.­ Иногда­ ловлю­ себя­ на ­мысли,­ что ­хочу ­быть ­как ­моя прапрапрабабушка Камилла­ Кавос, ­в ­замужестве ­Бенуа. Она­ была ­очень скромной, ­и ­у ­нее­ за­ всю ­жизнь ­было ­только ­одно­ нарядное­ платье, свадебное.­ У­ этого платья ­был ­очень длинный­ шлейф,­ метров ­восемь. ­С годами­ Камилла Альбертовна ­отрезала­ от ­шлейфа ­по­ кусочку ­и расшивала его ­или добавляла на ­платье новые детали, ­рюши и воланы. К тому ­же она несколько ­раз­ перекрашивала ­платье в ­разные­ цвета, тем самым превращая ­его в ­совершенно­ новый наряд.­

Самая ­ценная ­вещь ­в эпоху ­перенасыщения ­информацией и быстро­ теряющих актуальность тенденций это, конечно самообразование, ведь­ интеллект — ­лучший ­аксессуар. ­Я лично провожу несколько экскурсионных ­программ по нашему музею и­ городу для тех, кто вкладывается в­ нематериальные­ ценности и хочет продвинуться в знаниях о дворянском быте, искусстве истории.­