Герои «Собака.ru» о праздновании Нового года, петербургском треш-барокко и любимых российских дизайнерах

Cоздатель бренда 404 Not Found Антон Рудзат делится воспоминаниями о самом запоминающемся праздновании Нового года и фантазирует, как бы «Трех поросят» снял фэшн-фотограф Юрген Теллер, основательница благотворительного проекта Play and Help Екатерина Смольникова рассказывает (и доказывает), что создание нарядного образа — инструмент для поднятия морального духа, а ютуб-блогер и инстаграм-модель Виктория Портфолио решительно отвергает концепцию трендов и антитрендов.