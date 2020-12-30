Герои «Собака.ru» о праздновании Нового года, петербургском треш-барокко и любимых российских дизайнерах

художница, визуальный контент-креатор @apricot__color

«Сейчас мне больше всего откликаются локальные бренды Aim Clo, Country Textile, Unique Fabric, “Черешня”. А любимые секонды в Петербурге — это God Save Second и Pardon Vintage. Когда началась самоизоляция, я занялась домом. Решила, что хочу завесить стены комнаты картинами, но не нашла в интернете ничего, что мне бы понравилось. Поэтому я решила нарисовать их сама».