18+
  • Мода
  • Герои
  • Best Dressed в Петербурге 2020

Герои «Собака.ru» о праздновании Нового года, петербургском треш-барокко и любимых российских дизайнерах

Cоздатель бренда 404 Not Found Антон Рудзат делится воспоминаниями о самом запоминающемся праздновании Нового года и фантазирует, как бы «Трех поросят» снял фэшн-фотограф Юрген Теллер, основательница благотворительного проекта Play and Help Екатерина Смольникова рассказывает (и доказывает), что создание нарядного образа — инструмент для поднятия морального духа, а ютуб-блогер и инстаграм-модель Виктория Портфолио решительно отвергает концепцию трендов и антитрендов.

  • Екатерина Смольникова

  • Алена Феликсова и Антон Рудзат

 

Алена Феликсова и Антон Рудзат

создатели бренда 404 not found @feliksova_ , @antonrudzat

Секс, рок-н-ролл — надо еще что-то добавить? А да, еще они фанаты Дианы Арбус, Сержа Генсбура и Фрэнсиса Бэкона.

  • Мария Бразговская

  • Анна Селиванова

 

Анна Селиванова

художница, визуальный контент-креатор @apricot__color

«Сейчас мне больше всего откликаются локальные бренды Aim Clo, Country Textile, Unique Fabric, “Черешня”. А любимые секонды в Петербурге — это God Save Second и Pardon Vintage. Когда началась самоизоляция, я занялась домом. Решила, что хочу завесить стены комнаты картинами, но не нашла в интернете ничего, что мне бы понравилось. Поэтому я решила нарисовать их сама».

  • Виктория Портфолио

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты