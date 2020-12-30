Герои «Собака.ru» о праздновании Нового года, петербургском треш-барокко и любимых российских дизайнерах

Cоздатель бренда 404 Not Found Антон Рудзат делится воспоминаниями о самом запоминающемся праздновании Нового года и фантазирует, как бы «Трех поросят» снял фэшн-фотограф Юрген Теллер, основательница благотворительного проекта Play and Help Екатерина Смольникова рассказывает (и доказывает), что создание нарядного образа — инструмент для поднятия морального духа, а ютуб-блогер и инстаграм-модель Виктория Портфолио решительно отвергает концепцию трендов и антитрендов.
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Екатерина Смольникова
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Алена Феликсова и Антон Рудзат
Алена Феликсова и Антон Рудзат
создатели бренда 404 not found @feliksova_ , @antonrudzat
Секс, рок-н-ролл — надо еще что-то добавить? А да, еще они фанаты Дианы Арбус, Сержа Генсбура и Фрэнсиса Бэкона.
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Мария Бразговская
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Анна Селиванова
Анна Селиванова
художница, визуальный контент-креатор @apricot__color
«Сейчас мне больше всего откликаются локальные бренды Aim Clo, Country Textile, Unique Fabric, “Черешня”. А любимые секонды в Петербурге — это God Save Second и Pardon Vintage. Когда началась самоизоляция, я занялась домом. Решила, что хочу завесить стены комнаты картинами, но не нашла в интернете ничего, что мне бы понравилось. Поэтому я решила нарисовать их сама».
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Виктория Портфолио
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