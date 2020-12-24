15 лучших подиумных выходов супермодели Стеллы Теннант. Вчера она скончалась

Вчера в возрасте 50 лет (через пять дней после своего дня рождения) ушла из жизни супермодель, любимица Карла Лагерфельда и Джанни Версаче Стелла Теннант. Она была одной из первых андрогинных моделей, принимала участие в показах как женских, так и мужских коллекций. Ее последней подиумной работой стал кутюрный показ модного дома Valentino этого года. На нем Теннант открыла шоу.
-
Chanel, весна 1994
-
Jean Paul Gaultier, весна 1994
-
Paco Rabanne, весна 1995
-
Chanel, осень 1995
-
Chanel Haute-Couture Fall 1995-96
-
Prada, весна 1996
-
Versace Haute Couture, весна 1996 год
-
Клаудия Шиффер, Карл Лагерфельд, Кейт Мосс и Стелла Теннант, 1996 год
-
Givenchy Couture, 1997
-
Christian Dior Haute Couture, осень 2006
-
Церемония закрытия Олимпиады 2012 года в Лондоне (Теннант слева)
-
Atelier Versace, осень-зима 2014
-
Balenciaga, весна 2018
-
Saint Lauren, весна 2020
-
Valentino Haute Couture, весна 2020
Стелла Теннант — внучка герцога и герцогини Девонширских, окончила Винчестерскую школу искусств в начале 1990-х. А уже в 1993 году началась ее модельная карьера благодаря фотографу Стивену Майзелу, который заметил девушку с андрогинной внешностью и пирсингом в носу. Дальше последовали показы, съемки в Vogue и Elle и предложение Карла Лагерфельда стать лицом рекламной кампании Chanel (которое Теннант, конечно, приняла). Она получила статус любимицы Лагерфельда и музы Джанни Версаче. В 1998 году модель покинула фэшн-индустрию из-за беременности, но в 2001 вернулась и даже посотрудничала с Burberry в качестве дизайнера. Еще через год Теннант вновь стала лицом Chanel. Вне подиума и съемок Теннант занималась активизмом — боролась за сокращение энергопотребления и уменьшение влияния fast fashion на экологию.
Супермодель скончалась в Великобритании, об этом сообщила ее семья. В смерти Стеллы Теннант ничего подозрительного не обнаружили.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.