15 лучших подиумных выходов супермодели Стеллы Теннант. Вчера она скончалась

Стелла Теннант — внучка герцога и герцогини Девонширских, окончила Винчестерскую школу искусств в начале 1990-х. А уже в 1993 году началась ее модельная карьера благодаря фотографу Стивену Майзелу, который заметил девушку с андрогинной внешностью и пирсингом в носу. Дальше последовали показы, съемки в Vogue и Elle и предложение Карла Лагерфельда стать лицом рекламной кампании Chanel (которое Теннант, конечно, приняла). Она получила статус любимицы Лагерфельда и музы Джанни Версаче. В 1998 году модель покинула фэшн-индустрию из-за беременности, но в 2001 вернулась и даже посотрудничала с Burberry в качестве дизайнера. Еще через год Теннант вновь стала лицом Chanel. Вне подиума и съемок Теннант занималась активизмом — боролась за сокращение энергопотребления и уменьшение влияния fast fashion на экологию.