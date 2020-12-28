Кто самый стильный на улицах Петербурга? Рассказывает фотограф и PR-специалист Новой Голландии Павел Биргер

Журналист, фотограф и PR-специалист Новой Голландии знает толк в свитерах из шотландской шерсти, английских ботинках и куртках на века — за такими сбалансированными луками обычно и охотятся стритстайл-фотографы.
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Рубашка Jacquemus, ботинки Dries Van Noten (все — ДЛТ), пальто Paul Smith (Paul Smith), спортивный костюм MIKI MIYUKI ZOKU, берет Laulhère (все — собственность героя)
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Рубашка Jacquemus, ботинки Dries Van Noten (все — ДЛТ), пальто Paul Smith (Paul Smith), спортивный костюм MIKI MIYUKI ZOKU, берет Laulhère (все — собственность героя)
Пять лет я был полностью погружен в фэшн — писал колонки для GQ. Это был прекрасный этап, но за это время к моде я вырастил больше ненависти, чем любви. И сейчас вообще не слежу за трендами, марками, показами. По моему мнению, мода стремится в сферу эффектного, инстаграмного, но абсолютно непрактичного. А вот стиль, история вещей и функциональность одежды по-прежнему меня интересует.
Если вкладываться в качество, то лучше сконцентрироваться на английской обуви и хорошей верхней одежде. Десять лет назад я купил куртку-харрингтон Baracuta — успел урвать незадолго до того, как компанию продали гиганту WP Lavori in Corso и перестали производить вещи в Англии. Это определенно успешная инвестиция. Люблю сайт mrporter.com за распродажи 70 %. Светлый праздник раз в год: можно взять какие-то очень хорошие базовые вещи вроде ботинок Cheaney за 100 фунтов, которые обычно стоят 400. Эта распродажа один из немногих случаев, когда я покупаю что-то новое, так я этим вообще больше не занимаюсь.
Последние годы мой гардероб почти целиком состоит из вещей бывших в употреблении, которые я нахожу либо в секондах, либо на аукционах, а до пандемии любил остановиться в каком-нибудь дорогом районе Лондона, где на квартал рассыпано 10–15 чэрити-шопов, и провести там весь день в поисках идеальной вещи.
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Дождевик из коллаборации художника Тома Сакса с Nike
Из супер-базовых магазинов захожу в Uniqlo, ну а с футболками всегда выручает «Военторг». Один из моих самых любимых предметов — поясная сумка из коллаборации художника Тома Сакса с Nike: она превращается в плащ парашютным способом. Восхитительная вещь — функциональный предмет искусства, редкое сочетание в наше время. Ты носишь ее как сумку, куда можно положить телефон, маску, санитайзер, а когда начинается дождь — хоба! — у тебя есть плащ. Что касается ориентиров, то когда я хожу по улицам и фотографирую, то мои любимые герои — бабушки и дедушки. Они не думают о трендах и поэтому выглядят лучше всех, ведь в их образе все на своем месте. Так же, как моему любимому фотографу Мордехаю Рубинштейну, мне ближе обычные люди в своей естественной среде, они и есть стиль.
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Рубашка Jacquemus (ДЛТ), пальто Paul Smith (Paul Smith), спортивный костюм MIKI MIYUKI ZOKU, берет Laulhère (все — собственность героя)
Фото: Алиса Гулканян
Креативный продюсер: Лима Липа
Стиль: Валерия Ниренштейн
Ассистент стилиста: Софья Григорьева
Координатор: Маргарита Саратова
Свет: Skypoint
Ретушь: Жанна Галай
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