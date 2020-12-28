Кто самый стильный на улицах Петербурга? Рассказывает фотограф и PR-специалист Новой Голландии Павел Биргер

Если вкладываться в качество, то лучше сконцентрироваться на английской обуви и хорошей верхней одежде. Десять лет назад я купил куртку-харрингтон Baracuta — успел урвать незадолго до того, как компанию продали гиганту WP Lavori in Corso и перестали производить вещи в Англии. Это определенно успешная инвестиция. Люблю сайт mrporter.com за распродажи 70 %. Светлый праздник раз в год: можно взять какие-то очень хорошие базовые вещи вроде ботинок Cheaney за 100 фунтов, которые обычно стоят 400. Эта распродажа один из немногих случаев, когда я покупаю что-то новое, так я этим вообще больше не занимаюсь.

Последние годы мой гардероб почти целиком состоит из вещей бывших в употреблении, которые я нахожу либо в секондах, либо на аукционах, а до пандемии любил остановиться в каком-нибудь дорогом районе Лондона, где на квартал рассыпано 10–15 чэрити-шопов, и провести там весь день в поисках идеальной вещи.