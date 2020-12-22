Best Dressed: героини модного Петербурга Екатерина Пушкина, Ирина Складнова, Ольга Маки рассказывают, где найти вещи от личного дизайнера Жаклин Кеннеди

Явки и пароли мест, куда стоит отправиться за пиджаком Givenchy, и у каких российских дизайнеров искать кутюр, рассказывают лауреаты премии Best Dressed в Петербурге 2020. А еще модель, фотограф и филантроп Екатерина Пушкина говорит о принятии себя (в любом возрасте!) и одежде, как квинтэссенции мировосприятия, фотограф и дизайнер Ирина Складнова — о моде в тиктоке (там правят неон и спорт) и петербургском стиле (свободном и естественном), а дизайнер Ольга Маки — о том, что оценивать себя через призму социума — неверный подход.