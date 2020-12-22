Best Dressed: героини модного Петербурга Екатерина Пушкина, Ирина Складнова, Ольга Маки рассказывают, где найти вещи от личного дизайнера Жаклин Кеннеди

Явки и пароли мест, куда стоит отправиться за пиджаком Givenchy, и у каких российских дизайнеров искать кутюр, рассказывают лауреаты премии Best Dressed в Петербурге 2020. А еще модель, фотограф и филантроп Екатерина Пушкина говорит о принятии себя (в любом возрасте!) и одежде, как квинтэссенции мировосприятия, фотограф и дизайнер Ирина Складнова — о моде в тиктоке (там правят неон и спорт) и петербургском стиле (свободном и естественном), а дизайнер Ольга Маки — о том, что оценивать себя через призму социума — неверный подход.
Екатерина Пушкина
модель, фотограф и филантроп @pushkinella
«На фото я в винтажных юбке, рубашке и пиджаке, созданных в единственном экземпляре модельером Олегом Кассини: в 1960-х он одевал голливудских кинодив и был личным дизайнером Жаклин Кеннеди. Что-то подобное можно найти в парижских магазинчиках в районе Одеон и Сен-Жермен-де-Пре, например, в Rose Market Vintage я купила чудесный пиджак Givenchy, или Na Nin Vintage — они теперь торгуют онлайн. Как адепт ответственного потребления, рекомендую сайт Reformation, который озадачен не только вопросами экологии, но и идеальной посадки — вещь подгонят точно по вашему размеру!»
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Ирина Складнова
Ирина Складнова
фотограф и дизайнер @irinaskladnova
«Поддерживаем русское! Ulyana Sergeenko обожаю за кукольные платья и русские мотивы, Maison Bohemique за крой и вышивки, и конечно, вещи из моего ателье Skladnovacouture: уникальные экземпляры часто в единственном экземпляре требуют от пятидесяти часов ручного труда. Пусть прозвучит нескромно, но они — произведения искусства!»
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Ольга Маки
Ольга Маки
дизайнер бренда by Olga Maki @ollibyolgamaki
«На самоизоляции я хожу в шелковой пижаме с ниткой жемчуга на шее и каплей любимого парфюма. В этом году мы запустили линию удобной и красивой одежды для дома!»
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