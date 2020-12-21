Best Dressed: героини модного Петербурга Анна Озеркова, Мария Грудина и Мария Червоткина о том, как даже зимой оставаться фэшн

Говорят и показывают лауреаты проекта Best Dressed: создатель и идеолог курорта «Первая линия» Мария Грудина выбирает позицию созидания красоты и фэшн, демонстрирует свою кастомизированную сумку Gucci авторства петербургской художницы Полины Осиповой (а еще призывает обсыпаться блестками), блогер, креативный директор 31Gate Мария Червоткина рассуждает о визуальной самоцензуре и многослойности, как способе модно пережить зиму в Петербурге, а основательница литературного клуба #i_see_spb_literature Анна Озеркова дает наводки, куда отправиться настоящему петербуржцу выгуливать наряды сейчас — в эпоху самоизоляции. Спойлер: не в ресторан. Учимся у лучших!