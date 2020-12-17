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Бренд Fabiana Filippi запустил социальный проект по поддержке сфер, пострадавших из-за пандемии

Проект Light Up The Future призван поддержать тех, кто пострадал из-за пандемии коронавируса. Первыми Fabiana Filippi решили заняться представителями индустрии развлечений. Проект уже стартовал с открытия световой арт-инсталляции на одном из холмов Умбрии. Представляет инициативу певица Алессандра Аморозо, которой близки темы ответственности, инклюзивности и взаимопомощи.

  • Световая арт-инсталляция Fabiana Filippi

За проектом Light Up The Future последует другая социальная акция — по поддержке музеев и их сотрудников. Для этого Fabiana Filippi предоставят всем своим работникам в Италии и за рубежом, а также членам их семей, ваучеры на посещение музеев по всему миру.

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