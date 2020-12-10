Pantone назвал цвета 2021 года — это сочетание серого и желтого оттенков

Институт цвета Pantone традиционно объявил главные цвета грядущего года. На это раз выбор пал на сочетание оттенков — Illuminating 13-0647 («светящегося желтого») и Ultimate Grey 17-5104 («безупречного серого»). Напомним, что выбор Pantone — не модная догма, а, скорее, отражение настроений общества. Так в 2021 году серый цвет призван символизировать надежность, а желтый — надежду и оптимизм. Но это, конечно, не отменяет удачность такого сочетания с визуальной точки зрения.