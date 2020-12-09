Михаил Барышников запустил проект с выкройками вещей-хитов российских дизайнеров. Теперь можно самостоятельно создать платье любимой марки

автор проекта

«2020 получился интересным и сложным. Я знаю, мода у многих ушла из сферы возможностей — было на что отвлечься. Поэтому я попросил самых любимых и интересных дизайнеров, поделиться самым ценным — выкройками их вещей. Пусть у каждого будет возможность прикоснуться к настоящей моде. Пусть каждый встретит 2021 год в предмете искусства. Спасибо моим друзьям за их щедрость. Надеюсь, вам понравится этот великодушный жест, и как знать, может, этот проект выйдет за рамки небольшого новогоднего чуда, и даст начало новому отношению моды и людей, для которых она существует»