Михаил Барышников запустил проект с выкройками вещей-хитов российских дизайнеров. Теперь можно самостоятельно создать платье любимой марки

Создатель ювелирного дома Anima, автор телеграм-канала Osd, экс-директор моды глянцевых изданий Михаил Барышников совместно с российскими брендами запустил проект, для которого дизайнеры делятся выкройками вещей из своих коллекций. Первым героем проекта стала марка Belik, а первым лотом — платье миди с воротником стойкой и юбкой рыбкой с высоким разрезом из первой коллекции бренда.
Михаил Барышников
автор проекта
«2020 получился интересным и сложным. Я знаю, мода у многих ушла из сферы возможностей — было на что отвлечься. Поэтому я попросил самых любимых и интересных дизайнеров, поделиться самым ценным — выкройками их вещей. Пусть у каждого будет возможность прикоснуться к настоящей моде. Пусть каждый встретит 2021 год в предмете искусства. Спасибо моим друзьям за их щедрость. Надеюсь, вам понравится этот великодушный жест, и как знать, может, этот проект выйдет за рамки небольшого новогоднего чуда, и даст начало новому отношению моды и людей, для которых она существует»
Доступ к проекту, а, следовательно, и к выкройкам, свободный — в телеграм-канале Osd. К выкройке вещей прилагается инструкция по их созданию и рекомендации от дизайнеров по тканям, необходимому метражу и даже цветам.
Рисунок: Мария Петровская
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