OLA OLA сделали костюмы для петербургской freepop-группы Super Collection Orchestra

Представители Петербурга музыкального и Петербурга модного объединились — марка OLA OLA в лице дизайнера Ольги Гинзбург создала новые костюмы для freepop-коллектива Super Collection Orchestra. В специальную коллекцию OLA OLA x Super Collection Orchestra вошли футболки с принтами с отсылками к поп-культуре, например, к «Звездным войнам», розовые худи, окрашенные в технике тай-дай с леопардовыми вставками на манжетах, свободные брюки и рубашки: как однотонные, так и полностью принтованные.