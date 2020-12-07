UGG сняли в новогодней кампании реальных героев: активистку, медсестру и пожарного

В завершении непростого 2020 года бренд задумался о том, что нам помогло этот год пережить — о любви. Новогодняя кампания UGG называется FEEL LOVE и призывает вдохновить каждого выразить свою любовь и заботу близким, сделав им подарок. Так как речь в праздничной кампании идет о настоящих чувствах, бренд снял в ней и реальных героев.