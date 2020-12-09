Юлия Матвиенко: «Сергей придерживается консервативных взглядов на гардероб, нести нелегкую фэшн-миссию буду сама!»

Как случилось, что Юлия, идеолог модного бренда JM Studio, одна отвечает в семье за фэшн-сознательность, почему Петербург — это город, которому идут и ретро, и авангард, и тотал-блэк, и как, когда все шьют худи и треники для самоизоляции, продолжать придумывать шелковые платья и идеальные брючные костюмы, словно из советского кино про иностранцев.
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На Арине Матвиенко: блуза и юбка Nanushka, браслет Marni (все — ДЛТ)
На Сергее Матвиенко: пиджак, брюки, рубашка Canali, туфли Santoni (все — ДЛТ)
На Юлии Матвиенко: серьги и кольцо Mercury, платье Burberry (все — ДЛТ), туфли Celine (собственность героини)
Все события этого года довольно фатально отразились на фэшн-индустрии. Ведь мода — это вообще не про сидение дома. Как любое декоративно-прикладное искусство, она требует зрителя. Без аудитории потребность в постоянной смене нарядов пропала абсолютно. И мое желание соприкоснуться с чем-то прекрасным перенеслось на наш дом: мне захотелось его наряжать! На самоизоляции я все заказывала онлайн: вазы, консоли, гравюры — в основном, классического толка, к совриску я пока что довольно осторожно присматриваюсь. Одежду не заказывала совсем, разве что-то для тренировок — в моей жизни, наконец, появился спорт.
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Браслет и серьги Mercury, платье Gucci (все — ДЛТ)
Кстати, этим летом в нашем бренде JM studio случился настоящий бум на платья, все дико устали от худи и треников. И никуда не делось понятие вещей как инвестиций: все хотят платить только за то, что действительно стоит своих денег. Для меня последние два года это The Row. Этот бренд занял нишу так называемой интеллектуальной моды, которая раньше принадлежала бельгийским и японским дизайнерам. Очень простой, казалось бы, классический крой The Row моментально считывается фанатами моды и, что сейчас очень важно, он в первую очередь, про комфорт. Хороши Bottega Veneta и Jil Sander – мне нравится, как они обыгрывают такие вроде бы банальные детали, как цепи, жемчуг или кольца. Так интересно, что в 1990-е со взлетом рэп-кльтуры было повальное увлечение цепями, а теперь они вернулись, но в совершенно новом прочтении. Люблю эти бесконечные трансформации!
Графа «вечная ценность», разумеется, исключительно в разрезе фэшна, по-прежнему принадлежит Chanel и Dior. Но глобально я не фетишизирую вещи, для меня это никакой не культ. Иногда могу купить что-то просто как арт-объект, даже не надеть ни разу. Когда я была на последних месяцах беременности, то в моем гардеробе оказалось несколько абсолютно сумасшедше нарядных вещей Balmain: пиджаки с огромными плечами, кристаллы и вот это все. До сих пор не понимаю, что за морок это был!
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На Сергее Матвиенко: пиджак, брюки, рубашка Canali, туфли Santoni (все — ДЛТ)
Но Петербург выдерживает любые эксперименты: ему идет и тотал-блэк, и ретромания, и авангард. Как одеваются петербуржцы? С легкой небрежностью, ненавязчивой оригинальностью, «особость» в любом выражении. Город — это декорация, в которой сам каждый решает, какую роль играть. Я верю в моду как в преображающую силу, есть в ней что-то от мечты — не зря же такой рейтинг у программ про преображение, всех этих «до и после». И конечно, сказка возможна — при желании и готовности работать над собой на сто процентов. Что касается моей семьи, то боюсь, фотографироваться в ней люблю я одна. Сергей придерживается очень консервативного взгляда на гардероб, классические костюмы сдержанных цветов и очень качественные ткани — его максимум. А дочь Арина — настоящий представитель своего поколения — вопросы глобального потепления и экологии волнуют ее больше, чем наряды. Главное, чтобы было удобно. Посмотрим, что будет дальше, а пока буду нести нелегкую фэшн-миссию сама!
Текст: Ксения Гощицкая
Фото: Антон Рудзат
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