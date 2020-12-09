Юлия Матвиенко: «Сергей придерживается консервативных взглядов на гардероб, нести нелегкую фэшн-миссию буду сама!»

Но Петербург выдерживает любые эксперименты: ему идет и тотал-блэк, и ретромания, и авангард. Как одеваются петербуржцы? С легкой небрежностью, ненавязчивой оригинальностью, «особость» в любом выражении. Город — это декорация, в которой сам каждый решает, какую роль играть. Я верю в моду как в преображающую силу, есть в ней что-то от мечты — не зря же такой рейтинг у программ про преображение, всех этих «до и после». И конечно, сказка возможна — при желании и готовности работать над собой на сто процентов. Что касается моей семьи, то боюсь, фотографироваться в ней люблю я одна. Сергей придерживается очень консервативного взгляда на гардероб, классические костюмы сдержанных цветов и очень качественные ткани — его максимум. А дочь Арина — настоящий представитель своего поколения — вопросы глобального потепления и экологии волнуют ее больше, чем наряды. Главное, чтобы было удобно. Посмотрим, что будет дальше, а пока буду нести нелегкую фэшн-миссию сама!