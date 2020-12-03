Фэшн-улицу Петербурга — Староневский проспект — украсили к Новому году

Ассоциация модных магазинов Петербурга «Староневский Проспект», в которую входят бутики Babochka, Chanel, Louis Vuitton, Dior, Omega, украсила Тележный переулок – основную пешеходную зону шопинг-улицы Петербурга. Уже третий год участники ассоциации создают свое новогоднее оформление Тележного переулка. В этом году это трехметровая живая ель с праздничными игрушками и композицией из шопинг-бэгов в ярко-зеленом цвете.