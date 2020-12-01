Петербургская марка LaTrika запустила благотворительную инициативу, чтобы помочь незрячим

Создательница марки LaTrika

Мы давно несли в себе идею поддерживать и освещать важные для нас вещи и очень рады, что вышли первый раз именно с этой важной историей.

Мы, несмотря на то, что небольшие и не имеем за плечами огромных ресурсов и мощи, остро понимаем, что делать мир лучше и освещать важные вещи надо тогда, когда хочется, а не дожидаясь цифр, охвата и стабильности. Поэтому, когда мы познакомились с Олегом Беликовым во время сайтчека для осенне-зимней кампании, у нас даже сомнений не возникло, что это наша история. Но рассказывая ее, мы ни в коем случае не призываем всех людей купить красный свитер, мы хотим максимально широко осветить историю данного человека и фонда, чтобы люди возможно самостоятельно и любыми другими способами захотели бы поддержать фонд и проекты Олега.