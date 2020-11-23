Премия The American Music Awards: Дженнифер Лопес, Сиара, Пэрис Хилтон и еще 10 стильных гостей церемонии

Звание лучшего исполнителя в стиле поп/рок досталось Джастину Биберу, лучшей группы — группе BTS, награду за лучшую песню забрала Дуа Липа и ее Don't Start Now, за лучший альбом — Гарри Стайлс, а лучшей рэп-исполнительницей стала Ники Минаж.