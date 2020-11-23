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Премия The American Music Awards: Дженнифер Лопес, Сиара, Пэрис Хилтон и еще 10 стильных гостей церемонии

Ночью в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения ежегодной музыкальной премии American Music Awards. По красной ковровой дорожке прошлись Дженнифер Лопес, Кара Делевинь, Меган Фокс, Пэрис Хилтон, Дуа Липа и The Weeknd.

  • Дженнифер Лопес в Balmain

  • Кара Делевинь в Dolce&Gabbana

  • Кристиан Серрантос в Tom Ford

  • Ян Диор

  • Сиара в Balmain

  • Тайшиа Адамс

Лучшим исполнителем года стала Тейлор Свифт, лучшим новым исполнителем Доджа Кэт, лучшей коллаборацией года признан творческий тандем Джастина Бибера и дуэта Dan + Shay за совместный трек 10 000 Hours.

  • Меган Фокс в Azzi and Osta и босоножках Giambattista Valli и Колсон Бэйкер

  • Дуа Липа в Versace

  • Пэрис Хилтон в Valdrin Sahiti

  • The Weeknd

  • Доджа Кэт в Vivienne Westwood

  • Трэвис Баркер

  • Биби Рекса в Julien Macdonald

Звание лучшего исполнителя в стиле поп/рок досталось Джастину Биберу, лучшей группы — группе BTS, награду за лучшую песню забрала Дуа Липа и ее Don't Start Now, за лучший альбом — Гарри Стайлс, а лучшей рэп-исполнительницей стала Ники Минаж.

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