Секс, скандалы, женщины, джинсы и нижнее белье: что сформировало имидж Кельвина Кляйна?

Секс

Коллекции Calvin Klein основываются на эстетике минимализма, хотя главным дизайнером-минималистом Кляйна никак назвать нельзя (сестры Олсен обидятся). Его одежда проста, лаконична, сдержана, в ней отсутствуют яркие цвета, но в рекламе и пиаре Кляйн исповедовал открытую сексуальность, иногда граничащую с развратом. Будь то видео с Брук Шилдс, в котором несовершеннолетняя модель говорит, обращаясь к зрителям: «Хочешь знать, что между мной и моими джинсами Calvin Klein? Ничего», кампания 1992 года, где полуобнаженная 17-летняя Кейт Мосс позирует с американским актером Марком Уолбергом, или съемка парфюма Obsession 1995 года снова с Кейт Мосс, где модель предстала в образе, положившем начало эпохе героинового шика. В том изможденном и томном взгляде модели секса было не меньше, чем в призывных и игривых репликах Брук Шилдс. Чувственности и сексуальности рекламным кампаниям Calvin Klein придавали (и придают) снимки в ч/б формате, которые оставляют в кадре только игру теней и изгибы тел. Кстати, бренд продолжил использовать сексуальность в качестве двигателя торговли и после того, как в 2003 году Кельвин Кляйн перестал владеть созданной им компанией. Например, в 2008 году вышло видео парфюма Secret Obsession с Евой Мендес в главной роли. Надо ли говорить, что в нем актриса обнажена, а ее волосы растрепанны, как после бурной ночи?