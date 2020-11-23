Секс, скандалы, женщины, джинсы и нижнее белье: что сформировало имидж Кельвина Кляйна?

На прошлой неделе дизайнер, который первым решился создать собственную джинсовую линейку, интегрировал название своего бренда в нижнее белье и открыл миру (всему!) Кейт Мосс, отметил 78-летие. Несмотря на то, что еще в 2003 году Кельвин Кляйн отошел от дел компании Calvin Klein Inc. (основанной им в 1968 году), величие его персоны в фэшн-индустрии никогда не померкнет. Разбираемся, что сформировало имидж дизайнера и его бренда.
Джинсы
Через десять лет после создания Calvin Klein Inc. Кельвин Кляйн запустил линейку джинсов, чего до него никто из модных дизайнеров не делал. За смелость Кляйну воздалось — деним его авторства бросились скупать (по 200 000 пар в неделю). Джинсы Calvin Klein, которые рекламировали в разное время Брук Шилдс, Кейт Мосс, Кейт Босуорт, стали революционным для фэшн-индустрии явлением — предметом дизайнерского видения и ультрамодной вещью, а не рабочей униформой. Отличался деним Кляйна нарочитой сексуальностью: узкие, подчеркивающие каждый изгиб джинсы, проще говоря, ода худобе и конвенциональным стандартам красоты. Некоторые из моделей приходилось надевать и застегивать лежа — иначе в них было не втиснуться.
Женщины
Известный факт — именно Кельвин Кляйн открыл миру супермодель, лицо героинового шика (а тогда просто невысокую англичанку) Кейт Мосс. Дизайнер лично выбрал ее на кастинге, который устроил, чтобы найти модель для рекламной кампании, призванной вернуть его бренду интерес молодежи. Сработало! Кампания с Мосс стала громким моментом 90-х и до сих пор входит в топ самых сексуальных. Еще одна фаворитка Кляйна «доМоссовских» времен — Брук Шилдс. Их сотрудничество началось в 1980 году, когда 15-летняя модель и актриса снялась в рекламе джинсов Calvin Klein. И Шилдс, и Мосс — воплощение музы Кельвина Кляйна — естественные, красивые от природы, свободно двигающиеся, раскрепощенные. Еще одна женщина, сыгравшая важную роль в карьере и становлении Кляйна, — редактор журнала Harper’s Bazaar Ортон Ив. Она помогала дизайнеру связями и советами, а также стилизовала его первые съемки.
Секс
Коллекции Calvin Klein основываются на эстетике минимализма, хотя главным дизайнером-минималистом Кляйна никак назвать нельзя (сестры Олсен обидятся). Его одежда проста, лаконична, сдержана, в ней отсутствуют яркие цвета, но в рекламе и пиаре Кляйн исповедовал открытую сексуальность, иногда граничащую с развратом. Будь то видео с Брук Шилдс, в котором несовершеннолетняя модель говорит, обращаясь к зрителям: «Хочешь знать, что между мной и моими джинсами Calvin Klein? Ничего», кампания 1992 года, где полуобнаженная 17-летняя Кейт Мосс позирует с американским актером Марком Уолбергом, или съемка парфюма Obsession 1995 года снова с Кейт Мосс, где модель предстала в образе, положившем начало эпохе героинового шика. В том изможденном и томном взгляде модели секса было не меньше, чем в призывных и игривых репликах Брук Шилдс. Чувственности и сексуальности рекламным кампаниям Calvin Klein придавали (и придают) снимки в ч/б формате, которые оставляют в кадре только игру теней и изгибы тел. Кстати, бренд продолжил использовать сексуальность в качестве двигателя торговли и после того, как в 2003 году Кельвин Кляйн перестал владеть созданной им компанией. Например, в 2008 году вышло видео парфюма Secret Obsession с Евой Мендес в главной роли. Надо ли говорить, что в нем актриса обнажена, а ее волосы растрепанны, как после бурной ночи?
Нижнее белье
Белье с логотипом Calvin Klein уже стало классикой, но при этом не перестало быть объектом желания. Для тех из нас, кто вырос на рекламных кампаниях с Кейт Мосс, это белье навсегда останется признаком сексуальности и желанности. А началось все в 1982 году, когда Кельвин Кляйн решил украсить обычные трусы логотипом своего бренда, моментально превратив их в модную вещь. Потом мы еще долго будет наблюдать резинку с надписью Calvin Klein, торчащую из под джинсов (а учитывая возвращение низкой посадки, вполне возможно, что будем наблюдать снова). Нижнее белье Кляйна даже засветилось в кино — в первой части «Назад в будущее» Марти МакФлай в исполнении Майкла Джея Фокса прибывает в 1955 год в тех самых трусах Calvin Klein. Юная мама героя упорно называет его Кельвином Кляйном, прочитав это имя на белье будущего сына.
Скандалы
Учитывая, что секс для Кельвина Кляйна был главным способом коммуникации с покупателем, и его сотрудничество с несовершеннолетними моделями, странно было бы, не угоди дизайнер в парочку скандалов. Кроме резонансных уже упомянутых выше рекламных кампаний с Брук Шилдс и Кейт Мосс, на счету Кляйна также скандальные съемки, в которых были задействованы подростки. Так в 1995 году оскандалилась съемка Calvin Klein авторства легендарного Стивена Мейзела, в которой предположительно снова приняли участие несовершеннолетние. К порицанию Кляйна тогда подключились многие общественные организации. Дизайнеру удалось доказать, что все модели были совершеннолетними. Также жестко критиковалась рекламная кампания нижнего белья для детей 1999 года. А в 1982 на бренд ополчились все верующие за постер рекламы джинсов с традиционно полуобнаженными моделями, который воссоздает библейский сюжет. «Тайная вечеря» в исполнении Кляйна не пришлась по душе представителям церкви, поэтому ему пришлось заплатить штраф в размере миллиона долларов. Еще один скандал в истории Calvin Klein периода правления его создателя был связан с обвинениями Кляйна в плагиате — он якобы использовал идеи Хельмута Ланга. Дизайнер был краток: отправил представителям СМИ рисунки своей коллекции до начала показов. Но фэшн-журналистов этот аргумент не убедил.
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