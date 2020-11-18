Дуа Липа стала лицом PUMA и будет хедлайнером женской кампании бренда

из анонса в соцсетях певицы

«Я счастлива объявить о своем партнерстве с PUMA, Занят ты репетицией концерта или прогулкой по холмам — неважно. Важно чувствовать себя комфортно и хорошо выглядеть. У меня так много идей для проектов и кампаний, в которых я буду участвовать, с нетерпением жду возможности воплотить их в жизнь вместе с моей семьей PUMA».