Дуа Липа стала лицом PUMA и будет хедлайнером женской кампании бренда

Звезда поп-музыки Дуа Липа теперь амбассадор спортивного бренда, она станет лицом кампании She Moves Us, которая призвана вдохновлять и объединять женщин через спорт и культуру. Также певица будет принимать участие и в других глобальных кампаниях и инициативах PUMA, направленных на поддержку инклюзивности.
PUMA начинает свое партнерство с Дуа Липа, спонсирую евиртуальное выступление поп-исполнительницы «Studio 2054», где и она, и ее танцоры будут одеты в вещи спортивного бренда. Напомним, что ранее Дуа Липа становилась лицом осенне-зимней коллекции Patrizia Pepe.
Дуа Липа
из анонса в соцсетях певицы
«Я счастлива объявить о своем партнерстве с PUMA, Занят ты репетицией концерта или прогулкой по холмам — неважно. Важно чувствовать себя комфортно и хорошо выглядеть. У меня так много идей для проектов и кампаний, в которых я буду участвовать, с нетерпением жду возможности воплотить их в жизнь вместе с моей семьей PUMA».
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