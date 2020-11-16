Дженнифер Лопес, Деми Ловато и еще 8 гостей в запоминающихся образах на People's Choice Awards

В Санта-Монике прошла 46-я церемония награждения премии People's Choice Awards. На ней отметились Дженнифер Лопес, София Вергара, Мэнди Мур, Деми Ловато, которая вела церемонию. Собрали самые запоминающиеся образы, среди которых лидирую красные аутфиты.
Звание Icon-2020 досталось 51-летней Дженнифер, а фэшн-иконой назвали актрису, модель и телеведущую Трейси Эллис Росс. Главный фильм года — боевик «Плохие парни навсегда», Уилл Смит — лучший актер, в лучшим экшном стала лента «Мулан».
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