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Дженнифер Лопес, Деми Ловато и еще 8 гостей в запоминающихся образах на People's Choice Awards

В Санта-Монике прошла 46-я церемония награждения премии People's Choice Awards. На ней отметились Дженнифер Лопес, София Вергара, Мэнди Мур, Деми Ловато, которая вела церемонию. Собрали самые запоминающиеся образы, среди которых лидирую красные аутфиты.

  • Дженнифер Лопес в Christian Siriano

  • Кристина Хендрикс

  • Мэнди Мур в Brandon Maxwell

  • Джамила Джамил в Christopher John Rogers

  • София Вергара

Звание Icon-2020 досталось 51-летней Дженнифер, а фэшн-иконой назвали актрису, модель и телеведущую Трейси Эллис Росс. Главный фильм года — боевик «Плохие парни навсегда», Уилл Смит — лучший актер, в лучшим экшном стала лента «Мулан».

  • Деми Ловато

  • София Карсон в Giambattista Valli

  • Джоуи Кинг

  • Трейси Эллис Росс в Schiaparelli

  • Биби Рекса

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