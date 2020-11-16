Дженнифер Лопес, Деми Ловато и еще 8 гостей в запоминающихся образах на People's Choice Awards

В Санта-Монике прошла 46-я церемония награждения премии People's Choice Awards. На ней отметились Дженнифер Лопес, София Вергара, Мэнди Мур, Деми Ловато, которая вела церемонию. Собрали самые запоминающиеся образы, среди которых лидирую красные аутфиты.