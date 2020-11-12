5 знаковых образов Грейс Келли: королевы slow fashion и осознанного потребления

«Я покупаю вещь, только если она цепляет мой взгляд. И потом ношу ее годами», — говорила Грейс Келли. «Хичкоковская блондинка», княгиня Монако и звезда Голливуда исповедовала slow fashion еще до того, как это понятие появилось. Ее осознанный подход к моде ценили и дизайнеры: она дружила с главой дома Dior с 1960 по 1989 годы Марком Боаном, Hermès назвали в честь нее сумку, а Gucci создали для нее шарф в цветочным принтом. Мы же в день рождения Грейс Келли решили вспомнить ее знаковые образы.
Свадебный образ Грейс Келли считается хрестоматийным примером свадебного платья пятидесятых годов, хотя его цитируют и по сей день (самый яркий пример современности — Кейт Миддлтон). Платье-нетленку создала художница по костюмам кинокомпании Metro Goldwyn Mayer Хелен Роуз, она же работала над нарядами для героинь Грейс Келли в фильмах «Лебедь» и «Высшее общество». Пышное свадебное платье Келли с закрытым кружевным верхом и длинным шлейфом состояло из трех частей: нижней юбки из широких кружевных оборок, корсета из тафты, покрытого кружевом, с пришитой к нему юбкой с кринолинами и верхней юбки с широким шелковым поясом с горизонтальными складками. По-королевски сложный наряд!
Грейс Келли была одной из первых, кто надел эспадрильи с брюками-бананами, рубашками и комбинезонами. Так она стала негласным амбассадором стиля сафари, который полностью соответствовал ее подходу к выбору вещей. Келли предпочитала простые и лаконичные вещи (да, проще говоря, была поклонницей минимализма и базового гардероба), разбавляя их запоминающимися аксессуарами и обувью.
Жанр стритстайл появился благодаря снимкам голливудских актрис, в том числе, Грейс Келли. И то была его по-настоящему золотая эпоха. Грейс всегда выглядела элегантно: загадочности и аристократичности ей добавляли черные перчатки — одна из визуальных примет княгини Монако.
На прием в честь помолвки с князем Монако Ренье — в 1956 году — Келли пришла в платье Dior с открытыми плечами. С тех пор началась ее дружба с французским модным домом, а позже и дизайнером Марком Боаном, который возглавлял бренд с 1960 по 1989 годы. В вечер приема Келли дополнила платье Dior высокими перчатками.
Клетчатый костюм с прямой юбкой и приталенным жакетом могла сделать еще лучше только сумка Hermès. Не секрет, что эта модель в 1956 году была названа Kelly. Но, кстати, отношения модного дома и княгини Монако начались еще во время ее актерской карьеры. В фильме Альфреда Хичкока 1954 года «Поймать вора» персонаж Келли носит аксессуары именно Hermès.
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