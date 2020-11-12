5 знаковых образов Грейс Келли: королевы slow fashion и осознанного потребления

«Я покупаю вещь, только если она цепляет мой взгляд. И потом ношу ее годами», — говорила Грейс Келли. «Хичкоковская блондинка», княгиня Монако и звезда Голливуда исповедовала slow fashion еще до того, как это понятие появилось. Ее осознанный подход к моде ценили и дизайнеры: она дружила с главой дома Dior с 1960 по 1989 годы Марком Боаном, Hermès назвали в честь нее сумку, а Gucci создали для нее шарф в цветочным принтом. Мы же в день рождения Грейс Келли решили вспомнить ее знаковые образы.