Петербургская дрэг-артистка Мисс Tекила снялась в лукбуке марки «Ето Искусство»

В коллекцию вошли удлиненные унисекс жакеты прямого силуэта широкие брюки, полупрозрачные блузы, плащ-халат, отсылающий к образу змеи-искусительницы и плащ-пиджак с перьями с отсылкой к лебедю. Вещи выполнены из плиссированного бархата, жакарда с орнаментами, шифона с декором из страусиных перьев, жемчужных бусин и страз Swarovski.