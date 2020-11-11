Петербургская дрэг-артистка Мисс Tекила снялась в лукбуке марки «Ето Искусство»

Лукбук и сама коллекция «Игра Богини» посвящены женщинам-богиням. Вещи вдохновлены работами петербургского художника, Романа Тыртова (Эрте) и эстетикой стиля арт-деко. Выбор героинь для съемки лукбука рифмуется с источниками вдохновения — одной из них стала дрэг-артистка из Петербурга Мисс Текила.
В коллекцию вошли удлиненные унисекс жакеты прямого силуэта широкие брюки, полупрозрачные блузы, плащ-халат, отсылающий к образу змеи-искусительницы и плащ-пиджак с перьями с отсылкой к лебедю. Вещи выполнены из плиссированного бархата, жакарда с орнаментами, шифона с декором из страусиных перьев, жемчужных бусин и страз Swarovski.
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