Дизайнер Ася Мальберштейн создала костюмы для эротического альманаха о женском теле и сексуальности (смотрим!)

Проект, рассказывающий о том, какими бывают женщины, их тела и их отношения с телом, сделали петербургский дизайнер, создательница марки TOBEWOMAN Ася Мальберштейн, «Заграница» production и творческое объединение «Сука и Волк». Серия видео сложилась в один эротический альманах, посвященный красоте женского тела и сексуальности. Визуально он тяготеет к документальным фильмам и раннему кинематографу 1895-1901 годов. В качестве музыкальной темы — традиционный для эротики саксофон.
Ася Мальберштейн стала художником по костюмам альманаха. Почти вся одежда на видео — вещи марки TOBEWOMAN — это плащи, белье, ботфорты, платья-комбинации.
Ася Мальберштейн
дизайнер
«Альманах не является рекламой, мы были свободны в образах героев и сюжете. Хотя некоторые комплекты максимально будуарные, воплощающие идеи гедонизма и порока в лучших традициях эстетики итальянского режиссера Тинто Брасса, нам очень хотелось показать эстетику и расслабленность одновременно, чтобы все вспомнили о своих базовых телесных потребностей, выпустили своего джина... немного возбудились и пошалили вместе с нами».
Бодипозитива, гендерного и расового разнообразия в альманахе нет, он создан в соответсвии со всеми визуальными кодами эротического жанра (главный дизайнер-адепт откровенной сексуальности Том Форд заценил бы). Режиссером видео выступила Лера Травкина, а за концепцию и операторскую работу отвечал Сергей Якушев из объединения «Сука и Волк».
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