Дизайнер Ася Мальберштейн создала костюмы для эротического альманаха о женском теле и сексуальности (смотрим!)

дизайнер

«Альманах не является рекламой, мы были свободны в образах героев и сюжете. Хотя некоторые комплекты максимально будуарные, воплощающие идеи гедонизма и порока в лучших традициях эстетики итальянского режиссера Тинто Брасса, нам очень хотелось показать эстетику и расслабленность одновременно, чтобы все вспомнили о своих базовых телесных потребностей, выпустили своего джина... немного возбудились и пошалили вместе с нами».