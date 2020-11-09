Рита Ора, Алиша Киз и другие гости церемонии MTV Europe Music Awards 2020

Ночью прошла церемония вручения премии MTV Europe Music Awards 2020. Несмотря на ковид, она собрала немало звезд. Велась трансляция, а выступления артистов записывались в разных локациях. Лучшем исполнителем стала Леди Гага, а триумфатором — группа BTS, получившая награды в номинациях «Лучшая песня», «Лучшая группа», «Самая большая фанбаза» и «Лучший виртуальный перформанс».
Лучшим молодым исполнителем стала Доджа Кэт, которая засветилась в новом Givenchy, лучшим рок-исполнителем — Coldplay, лучшим электронным проектом признан David Guetta. а лучшим хип-хоп проектом — Cardi.
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