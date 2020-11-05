«Быть кинозвездой круто. Быть арт-хаусным уродцем тоже ничего», — Тильде Суинтон 60 (!)

Тильда одинаково хорошо выглядит как в консервативном тотал Chanel, так и в трендовых образах Balenciaga. И если для выходов на красные дорожки Суинтон чаще выбирает Haider Ackermann, Schiaparelli, Valentino, Maison Margiela и Chanel, то в кино она успела поносить и Dior («Большой всплеск»), и Jil Sander («Я — это любовь»), а в грядущем фильме Педро Альмодовара («Человеческий голос») предстанет в кадре как раз в вещах Balenciaga коллекции SS 2020. Что уж тут скажешь — дизайнеры действительно любят актрису.