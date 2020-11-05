Она — любимица режиссеров Джима Джармуша, Луки Гуаданьино и Уэса Андерсона, модельеров Хайдера Акерманна, Карла Лагерфельда и Рафа Симонса, кино и фэшн-критиков, зрителей. Инопланетная внешность актрисы идеально рифмуется с ее отрицанием моды и отстраненностью от Голливуда. При этом она снимается в марвеловском «Докторе Стрейндже» и не пропускает показы Chanel. Полной противоречий, аристократичной Суинтон сегодня исполнилось 60 лет. Собрали лучшие выходы актрисы.
«Быть кинозвездой круто. Быть арт-хаусным уродцем тоже ничего», — Тильде Суинтон 60 (!)
«Быть кинозвездой круто. Мне нравится, когда люди машут мне в аэропортах. Быть арт-хаусным уродцем тоже ничего, но это похоже на элитарный спорт», — в цитате самой Суинтон — вся правда ее взаимоотношений не только с кино, но и модой. Актриса открещивается от звания иконы стиля, объясняя свои идеальные образы дружбой с дизайнерами и модными домами, а не своим хорошим вкусом или пониманием тенденций.
Тильда одинаково хорошо выглядит как в консервативном тотал Chanel, так и в трендовых образах Balenciaga. И если для выходов на красные дорожки Суинтон чаще выбирает Haider Ackermann, Schiaparelli, Valentino, Maison Margiela и Chanel, то в кино она успела поносить и Dior («Большой всплеск»), и Jil Sander («Я — это любовь»), а в грядущем фильме Педро Альмодовара («Человеческий голос») предстанет в кадре как раз в вещах Balenciaga коллекции SS 2020. Что уж тут скажешь — дизайнеры действительно любят актрису.
Суинтон олицетворяет собой гармоничное (и парадоксальное) сочетание противоположностей: агендерная внешность, микс мужских и женских ролей, любовь к брючным костюмам и платьям в пол, съемки в голливудских блокбастерах и интеллектуальном кино. Даже ее личная жизнь непохожа на классические истории любви и расставаний — актриса воспитывает детей со своим спутником Джоном Бирном, встречаясь с художником Сандро Коппом. Возможно, дело в балансе, который есть во всех сферах жизни актрисы.
В обычной жизни Суинтон редко носит каблуки и платья, чаще — свободные брюки, оверсайз свитера, длинные кардиганы, тренчи и шапки бини, всегда — солнцезащитные очки.
По словам самой актрисы, ключ к инопланетной внешности в ненакрашенных ресницах (редактор попробовала, Тильды Суинтон из нее не вышло), к слову, актриса почти не пользуется косметикой, редкие исключения — яркая помада. Игнорировать макияж Суинтон начала еще задолго до популяризации естественности и разговоров о принятии себя. Кажется, она всегда опережала время, точнее жила (и живет) вне его.
Одна из знаковых и формирующих образ Суинтон деталей — ее прическа. Неизменно короткие волосы зачастую меняют цвет: от рыжих до белых. Однако мы видели актрису и лысой («Доктор Стрейндж»), и с длинными волосами («Суспирия», «Выживут только любовники»), и в мужском парике («Суспирия»), и в образе малоприятной старушенции («Сквозь снег»).
Что бы не выбирала Суинтон — брючные костюмы или платья — ее образы всегда монохромные. В вещах с принтами актрису не увидишь, а вот яркие, контрастные оттенки — частая история. Суинтон не перегружает образы и аксессуарами, сознательно упрощая их, работая лишь с формой и, в отдельных случаях, цветом.
Несмотря на то, что Тильда Суинтон не признает себя иконой стиля, мы самовольно наделяем ее этим титулом. Более того, актриса представляется нам подходящей кандидатурой ролевой модели современности, так как сочетает в себе умение работать с поп-культурой и авторским кино, люксом и демократичными брендами, а еще обладает способностью жить по своим правилам, никого не осуждать и не кричать о своей уникальности.
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