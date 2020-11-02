Кендалл Дженнер в образе Памелы Андерсон, Эмили Ратаковски — Деми Мур и еще 8 любопытных костюмов Хэллоуина

Так беременная Эмили Ратаковски перевоплотилась в беременную Деми Мур. В таком образе актриса когда-то появилась на страницах Vanity Fair. Певец The Weeknd и рэпер Куэйво остались более традиционными: первый примерил образ Чокнутого профессора, а второй — Зверя из «Людей Х». К слову, рэперша Савити стала Мистик из все тех же «Людей Х».