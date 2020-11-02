Как показал прошедший Хэллоуин, переодеваться в нечисть среди звезд уже неактуально. Они предпочитают облачаться в других звезд. Так сделали модели Эмили Ратаковски, Кендалл Дженнер, Лори Харви, Кайя Гербер. Смотрите сами.
Кендалл Дженнер в образе Памелы Андерсон, Эмили Ратаковски — Деми Мур и еще 8 любопытных костюмов Хэллоуина
Так беременная Эмили Ратаковски перевоплотилась в беременную Деми Мур. В таком образе актриса когда-то появилась на страницах Vanity Fair. Певец The Weeknd и рэпер Куэйво остались более традиционными: первый примерил образ Чокнутого профессора, а второй — Зверя из «Людей Х». К слову, рэперша Савити стала Мистик из все тех же «Людей Х».
Если вы не узнали Кендалл Дженнер, то подсказываем: она — Памела Андерсон. Модель Кайя Гербер и актер Джейкоб Элорди («Эйфория») — Элвис Пресли и его жена Присцилла.
Модель Лори Харви решила на Хэллоуин стать Кейт Мосс и повторила обложку Playboy с супермоделью 1997 года. Неплохо, но наш фаворит — Лиззо в костюме мухи, сидящей на голове.
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