Netflix снимет документальную ленту о дизайнере и бывшей участнице группы Spice Girl, британском футболисте в отставке и их семье. Виктория и Дэвид Бекхэм станут главными героями картины, бюджет которой составит 20,6 миллиона долларов.
Виктория и Дэвид Бекхэм станут героями нового документального фильма Netflix
Узнать из фильма что-то новое о бренде Victoria Beckham не удастся, лента посвящена, в первую очередь, истории пары, которую уже несколько десятилетий называют самой стильной. В документалку войдут архивные кадры, состоящие из старых видеозаписей дней рождения, рождественских праздников и особых случаев, а также ранних свиданий Виктории и Дэвида. В планах Netflix выпустить фильм следующим летом.
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