Виктория и Дэвид Бекхэм станут героями нового документального фильма Netflix

Узнать из фильма что-то новое о бренде Victoria Beckham не удастся, лента посвящена, в первую очередь, истории пары, которую уже несколько десятилетий называют самой стильной. В документалку войдут архивные кадры, состоящие из старых видеозаписей дней рождения, рождественских праздников и особых случаев, а также ранних свиданий Виктории и Дэвида. В планах Netflix выпустить фильм следующим летом.