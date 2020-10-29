Взгляните на съемку «Сердце Башкортостана», вдохновленную красотой башкирских женщин и национальным колоритом

Проект создала претербургский креативный продюсер фото- и видеосъемок Эльвира Лосева вместе с командой из Уфы. Вдохновением стали башкирские женщины, их природная красота, а также верность национальным традициям. Съемка проходила на берегу Нугушского водохранилища в этнолагере, воспроизводящем быт и условия жизни кочевников.