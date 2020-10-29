Проект создала претербургский креативный продюсер фото- и видеосъемок Эльвира Лосева вместе с командой из Уфы. Вдохновением стали башкирские женщины, их природная красота, а также верность национальным традициям. Съемка проходила на берегу Нугушского водохранилища в этнолагере, воспроизводящем быт и условия жизни кочевников.
Взгляните на съемку «Сердце Башкортостана», вдохновленную красотой башкирских женщин и национальным колоритом
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Очки DIOR, колье STYLIST’S OWN, серьги ORNAMO, жакет NANUSHKA, топ ZARA, брюки и пояс UMAY ETHNO, сапоги VINTAGE NO-NAME
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Тренч MARY.AM CONCEPT баска CIMER, блуза ISELIN, очки ASOS DESIGN, украшения на тренче AGIDEL, ботинки BOTTEGA VENETA, браслеты BOGATSTVO NACII
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Брюки UMAY ETHNO, казаки SELECTED FEMME
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На Энже: капор STYLIST’S OWN, нагрудник VINTAGE NO-NAME, платье CARNELIAN, браслет с кольцами SELTAR102, ботинки ZARA, сумка RINASCIMENTO
На Гюль: перчатки FRANCESCO MARCONI, головной убор ILDAR GATAULLIN, платье CIMER, колготки VIOLA, сумка RINASCIMENTO, мюли BIS
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Платок TOPSHOP, очки ASOS DESIGN, платье HAKIMOV IDEL, майка CITY SAND, колье SELTAR102, ремень ANTQ, аксессуары на ремне UMAY ETHNO юбка 8.2, кольца STYLIST’S OWN, ботинки ASH
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Платок AGIDEL, очки NEOLOOK, казаки SELECTED FEMME, перчатки FRANCESCO MARCONI, платье HAKIMOV IDEL, пояс TIKITORCH, колье STYLIST’S OWN, серьги ORNAMO
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Очки NAU, перчатки CAROLINA AMATO, колье FREY WILLE, жакет-елян MILYASH KEI, боди EBONIE N IVORY, брюки CIMER, платок AGIDEL, туфли JIL SANDER
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На Гюль: жакет THEME, сапоги BALENCIAGA, серьги ORNAMO, головной убор YARATAM
На Энже: платье MASH.CO, колготки CALZEDONIA, головной убор YARATAM, туфли PUBLIC DESIRE, колье STYLIST’S OWN, браслеты HAKIMOV IDEL
Команде удалось создать образ башкирской power woman, объединив этнические аксессуары из бабушкиных сундуков, работы молодых локальных дизайнеров, эстетику национального костюма и актуальные тренды.
Креативный директор и продюсер: Эльвира Лосева
Фотограф: Залия Галина
Стилисты: Софи Лимонная и Эльвира Лосева
Ассистент стилиста: Альфира Сулейманова
Визажист и стилист по волосам: Лилия Гера
Модели: Гюль (агентство BLOSSOM MANAGEMENT), Энже (агентство NEON MODEL AGENCY)
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