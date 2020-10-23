Стрит-ритейл магазин в Доме Мод, проект Recycle и технология AIRism: UNIQLO отмечает 10-летие в России

2020 год

Работа над инновационной одежды и масками AIRism. Для это UNIQLO используют передовые японские технологии. Отличие такой одежды в том, что эластичный воздухопроницаемый материал «дышит» вместе с человеком, обеспечивая свободу движений, комфорт и свежесть. Он быстро высыхает, оставляя кожу сухой. AIRism — абсолютное ноу-хау бренда.

В этом году бренд создал еще и гигиенические маски для лица с технологией AIRism. Они имеют уникальную трехслойную структуру для повышенной эффективности и свободы дыхания, уровень защиты UPF — 40 для блокировки 90% ультрафиолетовых лучей, а также сохраняют свои защитные фильтрационные свойства даже после стирки. Миллион медицинских масок, а еще партию одежды AIRism UNIQLO передали персоналу больниц в России.