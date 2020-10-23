В этом году UNIQLO отмечает 10-летие в России — первый магазин японского бренда открылся в московском «Атриуме» в 2010 году. По случаю юбилея марки, очаровавшей и бумеров, и миллениалов, и зумеров, запустившей экоинициативу Re.Uniqlo, создавшей коллекции с Джонатаном Андерсоном, Томасом Майером, Карин Ройтфельд, Инес де ля Фрессанж, вспоминаем главные события в российской истории UNIQLO, а также знаковые вещи и коллекции бренда.
Стрит-ритейл магазин в Доме Мод, проект Recycle и технология AIRism: UNIQLO отмечает 10-летие в России
2015 год
Открытие первого магазина UNIQLO в Петербурге в «Галерее». Открывали его представители бренда: генеральный директор Uniqlo в России Томоюки Ота, исполнительный директор Uniqlo в России Таку Морикава.
UNIQLO стали одними из первых, кто стал продвигать идею устойчивого развития в России. В том же 2015 году бренд запустил проект UNIQLO RECYCLE. Марка собирает использованную одежду и передает ее нуждающимся.
2016 год
Создание инновационного центра по разработке джинсов. Его работа направлена на сокращения количества использованной при создании джинсов воды. UNIQLO удалось уменьшить расход воды в среднем на 90%, а в некоторых случаях — даже на 99% (при производстве мужских джинсов бренда стандартного силуэта в 2018 году по сравнению с 2017 годом).
2017 год
Запуск концепции LifeWear, ставшей философией бренда. Что это значит? Создавая каждую коллекцию одежды, UNIQLO вдохновляются теми, кому она предназначена — образом жизни, привычками, желаниями, мечтами своих покупателей. Проще говоря, LifeWear — это простая и качественная одежда для жизни.
2018 год
UNIQLO разработали специальный пуховик для суровых морозов. Модель назвали Ultra Warm. Создавал ее бренд вместе с российскими специалистами. Пуховик стал базой для появления коллекции Ultra Warm down.
2019 год
В России появился первый стрит-ритейл UNIQLO. Расположился (и до сих пор располагается) он в Петербурге в историческом здании Дома Мод с собственными входами и витринами. Магазин занимает первый и второй этажи. Онлайн-магазин UNIQLO заработал также в 2019 году.
2020 год
Работа над инновационной одежды и масками AIRism. Для это UNIQLO используют передовые японские технологии. Отличие такой одежды в том, что эластичный воздухопроницаемый материал «дышит» вместе с человеком, обеспечивая свободу движений, комфорт и свежесть. Он быстро высыхает, оставляя кожу сухой. AIRism — абсолютное ноу-хау бренда.
В этом году бренд создал еще и гигиенические маски для лица с технологией AIRism. Они имеют уникальную трехслойную структуру для повышенной эффективности и свободы дыхания, уровень защиты UPF — 40 для блокировки 90% ультрафиолетовых лучей, а также сохраняют свои защитные фильтрационные свойства даже после стирки. Миллион медицинских масок, а еще партию одежды AIRism UNIQLO передали персоналу больниц в России.
Знаковые вещи и коллекции
Теплосберегающая линейка HEATTECH, в основе которой технология, которая поглощает влагу и трансформирует ее в тепло. Линейка состоит из трех видов вещей: стандартные, экстратеплые и ультратеплые. Они отличаются разной степенью сохранения тепла и защиты от холода.
Коллекции футболок UT. Их знаковость в том, что вещи украсили принты, разработанные UNIQLO совместно с ведущими музеями, мировыми брендами и современными художниками, артистами и графическими дизайнерами. Принты вдохновлены творчеством Такаси Мураками, Kaws, Кита Харинга, Жана-Мишеля Баския.
Ультралегкий пуховик Ultra Light Down. Он отличается компактным дизайном и продуманной формой хранения. Пуховик состоит из 90% пуха и 10% пера, весит меньше смартфона и легко собирается в маленький мешочек.
Трикотаж из 100% мериносовой и овечьей шерсти, которые обладают максимально мягкой текстурой и при этом согревают. Для создания своих вязаных изделий UNIQLO использует особую инновационную 3D-технологию — из одной нити трикотажа создаются цельновязаные бесшовные модели.
Коллекция Uniqlo U — базовые модели одежды, разработанные в концепции LifeWear креативной командой Кристофа Лемера в Парижском проектно-исследовательском центре UNIQLO. Раскрывая тему будущего, Лемер переосмысливает повседневную одежду, используя инновационные материалы и актуальные силуэты.
Разноцветные носки из мягкого и приятного на ощупь хлопка. Да, в аксессуарах UNIQLO тоже знают толк.
Брюки, которые могут быть базой как делового образа, так и повседневного и даже спортивного. Они сделаны из специального смесового материала, который тянется во все стороны, обеспечивает комфорт и легкость движения. А улучшенная технология окрашивания делает цвет брюк более насыщенным и подчеркивающим фактуру ткани.
Флисовые вещи и коллекция осень-зима 2020. Трендовый материал стал основой коллекции UNIQLO этого года, в нее вошли базовые флисовые куртки на молнии, модели из флиса с теплосберегающей технологией HEATTECH и из пушистого мягкого флиса, похожего на мех.
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