Шер, Лиззо, Билли Айлиш и другие гости церемонии Billboard Music Awards 2020

Певица Лиззо, одержавшая победу в номинации «Самый успешный артист в чарте продаж песен», использовала церемонию, как возможность для публичного высказывания своей позиции. Получала премию она в платье Сhristian Ciriano, украшенном надписями «Vote», призывая так голосовать, а в своей речи она поблагодарила всех участников протестов против расовой дискриминации.