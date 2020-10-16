Церемония награждения премии Billboard Music Awards, которая должна была пройти еще в апреле, таки состоялась. Правда, не было ни ковровой дорожки, ни зрителей в зале — все в онлайновом формате. Шоу вела певица и актриса Келли Кларксон.
Шер, Лиззо, Билли Айлиш и другие гости церемонии Billboard Music Awards 2020
Певица Лиззо, одержавшая победу в номинации «Самый успешный артист в чарте продаж песен», использовала церемонию, как возможность для публичного высказывания своей позиции. Получала премию она в платье Сhristian Ciriano, украшенном надписями «Vote», призывая так голосовать, а в своей речи она поблагодарила всех участников протестов против расовой дискриминации.
Победители Billboard Music Awards 2020: лучший артист — Пост Малон,
лучшая песня из чарта Hot 100 — Old Town Road, Lil Nas X и Билли Рэй Сайрус, лучший рэп-исполнитель — Пост Малон, лучшая исполнительница и лучший новый артист — Билли Айлиш, особые достижения в чартах — Гарри Стайлс, самый успешный артист в чарте продаж песен — Лиззо, самый популярный артист в социальных сетях — BTS.
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