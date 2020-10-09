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ММКФ-2020: Софья Эрнст, Татьяна Михалкова, Любовь Толкалина и другие гости церемонии закрытия

Вчера завершился 42-й Московский международный кинофестиваль. Победителем и обладателем главного приза «Золотой святой Георгий» стал фильм «Блокадный дневник» режиссера Андрея Зайцева. Главную роль в картине сыграла актриса Ольга Оззолапиня.

  • Софья Эрнст в платье Miu Miu и серьгах Chopard

  • Виктория Толстоганова в серьгах Chopard

  • Татьяна Михалкова в серьгах Chopard

  • Марина Жигалова-Озкан в колье Chopard

Обладателем титула «Лучшая мужская роль» стал израильский актер Гур Бентвич, сыгравший в фильме «Как сыр в масле», актриса Меган Первис из Великобритании получила награду «Лучшая женская роль» за работу в летне «Хильда», а автор этой картины Риши Пэлэм признан лучшим режиссером.

  • Мария Кожевникова в серьгах Chopard

  • Наталия Чумбуридзе в серьгах Chopard

  • Анна Слю в серьгах и браслете Chopard

  • Алиса Хазанова в платье WOS и серьгах Chopard

Церемонию закрытия 42-го Московского международного кинофестиваля постели актрисы Софья Эрнст, Ольга Озоллапиня, Виктория Толстоганова, Любовь Толкалина, Анна Слю, Наталия Чумбуридзе, Олеся Судзиловская, Мария Кожевникова.

  • Любовь Толкалина в платье Ralph Lauren и серьгах Chopard

  • Марина Александрова

  • Ольга Озоллапиня: подвеска Chopard

  • Анна Снаткина

Пятый год подряд официальным партнером фестиваля выступает ювелирно-часовая компания Chopard.

Татьяна Зиза,
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