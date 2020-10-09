ММКФ-2020: Софья Эрнст, Татьяна Михалкова, Любовь Толкалина и другие гости церемонии закрытия

Обладателем титула «Лучшая мужская роль» стал израильский актер Гур Бентвич, сыгравший в фильме «Как сыр в масле», актриса Меган Первис из Великобритании получила награду «Лучшая женская роль» за работу в летне «Хильда», а автор этой картины Риши Пэлэм признан лучшим режиссером.