Максим Матвеев, Марина Зудина, Екатерина Гусева и другие гости премьеры сериала «Шерлок в России»

42-й Московский международный кинофестиваль продолжается — вчера в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера сериала «Шерлок в России» режиссера Нурбека Эгена. На показе отметились исполнитель главной роли сериала Максим Матвеев, актрисы Марина Зудина, Екатерина Гусева, Дарья Екамасова, Сабина Ахмедова.