42-й Московский международный кинофестиваль продолжается — вчера в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера сериала «Шерлок в России» режиссера Нурбека Эгена. На показе отметились исполнитель главной роли сериала Максим Матвеев, актрисы Марина Зудина, Екатерина Гусева, Дарья Екамасова, Сабина Ахмедова.
Максим Матвеев, Марина Зудина, Екатерина Гусева и другие гости премьеры сериала «Шерлок в России»
Ювелирно-часовая компания Chopard пятый год выступает партнером и официальным ювелиром Москвоского международного кинофествиаля.
Премьера сериала «Шерлок в России» на видеосервисе START состоится 22 октября.
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