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Максим Матвеев, Марина Зудина, Екатерина Гусева и другие гости премьеры сериала «Шерлок в России»

42-й Московский международный кинофестиваль продолжается — вчера в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера сериала «Шерлок в России» режиссера Нурбека Эгена. На показе отметились исполнитель главной роли сериала Максим Матвеев, актрисы Марина Зудина, Екатерина Гусева, Дарья Екамасова, Сабина Ахмедова.

  • Максим Матвеев: часы Chopard

  • Екатерина Гусева 

  • Марина Зудина в серьгах Mercury

  • Дарья Екамасова

  • Сабина Ахмедова в серьгах Mercury

Ювелирно-часовая компания Chopard пятый год выступает партнером и официальным ювелиром Москвоского международного кинофествиаля.

Премьера сериала «Шерлок в России» на видеосервисе START состоится 22 октября.

Татьяна Зиза,
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