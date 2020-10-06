У UNIQLO стартовала международная кампания «What will you wear for tomorrow?», ее героиней в России стала Алена Долецкая

героиня проекта «What will you wear for tomorrow?»

«За 4 месяца люди привыкли к расслабленному стилю в одежде. Мне кажется, мы стремительно уходим в городскую элегантность, в которой нет ничего лишнего, но при этом благодаря грамотному сочетанию вещей, можно выглядеть как городской продвинутый гражданин. UNIQLO дает возможность передавать миру практически все необходимые для нас сообщения. Он абсолютно универсален в этом смысле, при этом сохраняет посыл «Я знаю, как одеться». Как одеться адекватно, уютно, комфортно для себя, и в тоже время адекватно для социума, в котором ты оказываешься. Эта универсальность — одно из самых великих достоинств UNIQLO.

Что я буду делать завтра? Я буду жить. Это самое важное. Я буду жить в полную силу со всеми дарами, которыми меня наградили боги, родители, друзья, коллеги. И буду эти дары дарить, раздавать, использовать для чего-либо очень нужного, это и есть самая важная миссия — тормошить людей, не дать им возможность заснуть, полюбить этот дар, который называется жизнь, показать всю яркость красок вокруг нас. И так во всем — будь то мои консультативные проекты, или участие в создании медийного продукта, будь то мои хобби, которым я частично посвящаю свою жизнь».