У UNIQLO стартовала международная кампания «What will you wear for tomorrow?», ее героиней в России стала Алена Долецкая

Бренд призывает задуматься о том, какой будет мода и жизнь после пандемии. Размышления на эту тему героев из пятнадцати стран и стали основой проекта «What will you wear for tomorrow?» («Что вы будете носить завтра?»). UNIQLO собрали публичных людей, героиней из России стала первый главный редактор Vogue Россия и Andy Warhol’s Interview Россия, публицист, креативный консультант Государственной Третьяковской галереи, посланник и друг фонда помощи хосписам «Вера», инициатор благотворительного проекта «Помогаем врачам» Алена Долецкая.