Сегодня, 4 октября, ушёл из жизни японский модельер и дизайнер Кендзо Такада, который основал модный Дом Kenzo. Как сообщает официальный представитель Такады, причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Ему был 81 год.
Японский дизайнер Кендзо Такада скончался из-за коронавируса
-
Фото: Википедия
Кендзо Такада умер в больнице во Франции, куда он переехал в 1965 году из Токио.
Такада был первым японским дизайнером, который обрел популярность на Западе. Свой первый магазин Jungle Jap он открыл в парижской галерее Vivienne. В этом же городе в 1970 году прошла первая демонстрация моделей женской одежды Кендзо. Журнал ELLE размещает на своей обложке фото одной из моделей. Через год его коллекцию показывают в Нью-Йорке и в Японии, а в 1978 году модный показ проходит на арене цирка. Сам Кендзо Такада выехал к публике верхом на слоне. «Мода предназначена не для узкого круга, она для всех. Кроме того, мода не должна быть слишком серьезной», — говорил он.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.