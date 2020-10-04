Японский дизайнер Кендзо Такада скончался из-за коронавируса

Такада был первым японским дизайнером, который обрел популярность на Западе. Свой первый магазин Jungle Jap он открыл в парижской галерее Vivienne. В этом же городе в 1970 году прошла первая демонстрация моделей женской одежды Кендзо. Журнал ELLE размещает на своей обложке фото одной из моделей. Через год его коллекцию показывают в Нью-Йорке и в Японии, а в 1978 году модный показ проходит на арене цирка. Сам Кендзо Такада выехал к публике верхом на слоне. «Мода предназначена не для узкого круга, она для всех. Кроме того, мода не должна быть слишком серьезной», — говорил он.