Рядом с Babochka Concept Store появилась скульптура буквы «Т» от художника Стаса Багса

По замыслу участников «Т» обозначает туризм, торговлю и Тележный - понятия, которые объединяет в себе локация Староневского проспекта и Тележного переулка. Концепция самого дизайна скульптуры должна отсылать зрителей в детство. Буква «Т» похожа на загадочные металлические штуковины, которые многие собирали, когда были детьми, и придумывали с ними разные игры. На самом деле это были пластины трансформаторных конструкций электропитания, которые постепенно вышли из обихода, но остались в памяти тех, кто рос в 1990-ые годы.