Личный опыт под грифом COVID-19: сколько времени (и сколько врачей) определяли диагноз, какие были симптомы, как проходило лечение, чем кормили в стационаре и реально ли продолжать работать, болея коронавирусом? Об этом нам рассказал основатель бренда St. Friday Socks Сергей Тонков.
«У меня не было основных симптомов, по которым якобы определяют ковид», — основатель бренда St. Friday Socks Сергей Тонков о пережитой болезни
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Сергей Тонков
Казалось бы, о ковиде все и всем известно — информации много, даже если вы мало интересовались темой. Однако заболев, ты оказываешься в неком информационном вакууме: сразу звонить в скорую или подождать, какому врачу верить, и что делать, если не веришь, чем лечиться и лечиться ли, где сделать КТ, когда сам в агонии, что брать с собой в больницу и много других вопросов, ответы на которое всюду очень противоречивы.
Первые симптомы у меня появились 29 августа, а через 10 дней я оказался в больнице. Принципиально не буду вдаваться в подробности анамнеза, поскольку клиническая картина у всех очень разная — я читал и слышал от близких друзей и сопалатников десятки вариантов развития заболевания. Так что я твердо уверен, что самое вредное, что вы можете сделать — это начать всем вокруг рекомендовать схемы лечения. Не надо! Сам вирус не лечится, убирают симптоматику и последствия, а значит и лечение зависит только от степени тяжести того или иного симптома.
У меня не было основных симптомов, по которым якобы сразу определяют ковид, — исчезновение обоняния и вкуса. Так что до последнего теплилась надежда, что это не он. Участковый врач, до которого реально дозвониться лишь с 300-ой или 500-ой попытки (это реальные цифры!), ничего плохого не говорил: «Пневмонии не слышу», «Это обычный ОРВИ» и все в таком духе. Однако человеку, который приходит в дом к потенциальному ковиднику без маски, веры мало. Платный врач (на дому), ставя диагноз, метался между обострением гайморита или гриппа, и появлением острого то ли артроза, то ли ревматита. Все они уверенно исключили ковид (кое-кто даже два раза). Повезло, что есть родственники врачи. По их настоятельной рекомендации я вызвал медсестру и сдал кровь на воспалительные процессы, мазки на ковид и записался на КТ-легких. Правда, найти тех, кто принимает потенциальных ковидников или приезжает на дом, когда у вас жар, оказалось не так просто. Но все же возможно. Гуглите.
Результат не сильно радовал на фоне того, что ни один из симптомов (не самых легких) не проходил больше недели. Врачи разошлись во мнениях — ложиться в больницу или отсидеться дома. Я психанул и позвонил в скорую с подробным описанием симптомов и имеющихся анализов. Звонок закончился моментальной госпитализацией в Покровскую больницу.
Доехали мы быстро, а вот ожидание стационара длилось час два — очереди из скорых были уже тогда, 7 сентября (недавно писали, что они там снова). Мы приехали пятыми, а пока ждали, за нами встало больше десятка скорых. Все потому, что приемное отделение ограничено принимает пациентов. Логики тут мало, но как есть. А еще мне «понравился» медбрат на скорой: в обычном халате и в маске. Большинство сотрудников скорой были в «скафандрах», а этот совсем не парился и на мой вопрос, ответил лишь, что не боится заразиться. Отчаянный.
Самое страшное в госпитализации — не знание того, что тебя ждет и что с собой брать. Списки, которые легко гуглятся, казались бесполезными, поскольку все стационары очень разные. Не с чемоданом же ехать… Я рекомендую взять с собой туалетную бумагу и принадлежности (зубная щетка и сопутствующие), белье и одежду минимум на две недели (раньше вряд ли выпустят), влажные салфетки, воду питьевую на пару дней, а остальное заказать на месте. Вполне может оказаться, что в вашем отделении, например, не будет душа, а раковина окажется в коридоре (как было у нас), что исключает личную гигиену. А может душ и окажется (так было этажом ниже, но вам туда нельзя). Или будет только холодная вода, а вы не морж. Очень много «если» и «но». Однако передачки не запрещены. При этом я пользовался как доставкой от родственника, так и быстрым сервисом доставки продуктов (Яндекс.Лавка, Самокат). Подушку, постельное белье, сухой шампунь, фрукты, овощи, еду — все это я заказывал уже находясь в изоляции. С едой тоже надо быть аккуратным — холодильника на этаже и уж тем более в палате может не оказаться. Хотя я слышал истории и про уникальные стационары, где условия «лучше, чем в отеле». В общем, берем минимум на первый день, а остальное заказываем по факту.
Про питание: тут тоже как повезет. Кормят три раза в день. Моя мама (лежала три недели в другой больнице) была счастлива от разнообразия и вкуса еды. Я же часто ел через силу или дополнял больничные блюда. Не знаю, как высокому большому человеку можно ужинать поварешкой гречневой каши с кусочком хлеба. При этом чаще всего то, что готовили, было съедобно и даже вкусно. Но либо пресно, либо мало. И в общем-то, две недели одно и то же. В первую неделю ел, что давали. Когда же температура спала, и я стал чувствовать себя живым, разыгрался аппетит, который и удовлетворяла доставка.
Вай-фая скорее всего не будет. Подготовьтесь к этому -— подключите безлимитный интернет на своем тарифе или накачайте контента на две недели сразу.
Лечение состояло из уколов, капельниц и таблеток. Но, повторюсь, что у всех картина разная. К моему соседу врачи приходили каждые два часа: меняли калоприемники, искали вены и прочие ужасы, а еще регулярно собирали консилиумы, на которых решали, что же делать с больным. Я первую неделю только ел, «упарывался» и спал. Затем отпустило, дышал уже без трубочек, и меня даже перевели в одиночную палату на солнечной стороне (отопление включили уже под выписку) — наступил почти мини-отпуск. Правда, отвечая на самый частый вопрос, удалось ли поработать или придумать что-то новое, скажу, что не работалось от слова совсем. Я честно пытался, но засыпал минут через 10. Так что все, что я делал — это чилил на ютьюбе. Пересмотрел все каналы, на которые до этого не хватало времени. А еще прочитал 70 бизнес-статей из закладок.
Отвлекали от влогов только врачи — медсестры каждое утро брали кровь и мазки на ковид (выписка возможна только после двух отрицательных тестов подряд), днем заходил лечащий врач, а вечером измеряли температуру. Все остальное время наслаждался гордым одиночеством. Гулять по коридору не рекомендовалось, а часто и запрещалось (но все хитрили).
Особо стоит отметить персонал — читая истории, которых в ленте фейсбука с каждым днем все больше и больше, понимаю, что мне повезло. Врачи и медсестры не дерзили, отвечали на все вопросы, учитывали какие-то пожелания, были вежливы и желали скорейшего выздоровления по несколько раз на дню. Моей маме не так повезло — расшифровку клинической картины она получила уже вне ковидного стационара, а единственная реабилитация, которую ей сейчас предстоит пройти, помимо дыхательной гимнастики, — восстановление вен на руках и лечение постинъекционного флебита.
Я проболел активно три недели и еще дополнительную неделю долеживал в ожидании результатов анализов на ковид. И эти первые три недели были страшными. Сейчас я чувствую себя хорошо, досидел 14-дневную самоизоляцию дома, мне предстоит пройти курс реабилитации и сдать большой список анализов для чек-апа.
Так что берегите себя, независимо от того пьете вы, курите ли, занимаетесь спортом или просто молоды и начитались, что юных зараза не берет. Берет. Из реанимации в наше отделение привозили самых разных. Мое журналистское любопытство подталкивало меня к общению с людьми на прогулке (по коридору). И уж поверьте, узнать, что и как будет у вас, можно только заболев. Тяжелая форма может оказаться у любого. Если заболели, то не занимайтесь самолечением. И пусть все пройдет в легкой форме. А еще лучше — будьте внимательны и думайте не только о себе, но и о близких.
Все будет хорошо!
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