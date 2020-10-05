«У меня не было основных симптомов, по которым якобы определяют ковид», — основатель бренда St. Friday Socks Сергей Тонков о пережитой болезни

Про питание: тут тоже как повезет. Кормят три раза в день. Моя мама (лежала три недели в другой больнице) была счастлива от разнообразия и вкуса еды. Я же часто ел через силу или дополнял больничные блюда. Не знаю, как высокому большому человеку можно ужинать поварешкой гречневой каши с кусочком хлеба. При этом чаще всего то, что готовили, было съедобно и даже вкусно. Но либо пресно, либо мало. И в общем-то, две недели одно и то же. В первую неделю ел, что давали. Когда же температура спала, и я стал чувствовать себя живым, разыгрался аппетит, который и удовлетворяла доставка.

Вай-фая скорее всего не будет. Подготовьтесь к этому -— подключите безлимитный интернет на своем тарифе или накачайте контента на две недели сразу.

Лечение состояло из уколов, капельниц и таблеток. Но, повторюсь, что у всех картина разная. К моему соседу врачи приходили каждые два часа: меняли калоприемники, искали вены и прочие ужасы, а еще регулярно собирали консилиумы, на которых решали, что же делать с больным. Я первую неделю только ел, «упарывался» и спал. Затем отпустило, дышал уже без трубочек, и меня даже перевели в одиночную палату на солнечной стороне (отопление включили уже под выписку) — наступил почти мини-отпуск. Правда, отвечая на самый частый вопрос, удалось ли поработать или придумать что-то новое, скажу, что не работалось от слова совсем. Я честно пытался, но засыпал минут через 10. Так что все, что я делал — это чилил на ютьюбе. Пересмотрел все каналы, на которые до этого не хватало времени. А еще прочитал 70 бизнес-статей из закладок.

Отвлекали от влогов только врачи — медсестры каждое утро брали кровь и мазки на ковид (выписка возможна только после двух отрицательных тестов подряд), днем заходил лечащий врач, а вечером измеряли температуру. Все остальное время наслаждался гордым одиночеством. Гулять по коридору не рекомендовалось, а часто и запрещалось (но все хитрили).

Особо стоит отметить персонал — читая истории, которых в ленте фейсбука с каждым днем все больше и больше, понимаю, что мне повезло. Врачи и медсестры не дерзили, отвечали на все вопросы, учитывали какие-то пожелания, были вежливы и желали скорейшего выздоровления по несколько раз на дню. Моей маме не так повезло — расшифровку клинической картины она получила уже вне ковидного стационара, а единственная реабилитация, которую ей сейчас предстоит пройти, помимо дыхательной гимнастики, — восстановление вен на руках и лечение постинъекционного флебита.