DLT Fashion Show: Владимир Варнава, Анна Озеркова, Всеволод «Север» Черепанов и еще 12 самых модных гостей показа

Гости DLT Fashion Show собирались в ДЛТ не только ради того, чтобы посмотреть (и купить) вещи из новых коллекций Bottega Veneta, Balenciaga, Gucci, Celine, Saint Laurent, Alexander McQueen, Dries Van Noten, но и чтобы себя показать. Мы образы оценили и отобрали 15 лучших, полностью отвечающих актуальным тенденциям. Сделать выбор было непросто.