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DLT Fashion Show: Владимир Варнава, Анна Озеркова, Всеволод «Север» Черепанов и еще 12 самых модных гостей показа

Гости DLT Fashion Show собирались в ДЛТ не только ради того, чтобы посмотреть (и купить) вещи из новых коллекций Bottega Veneta, Balenciaga, Gucci, Celine, Saint Laurent, Alexander McQueen, Dries Van Noten, но и чтобы себя показать. Мы образы оценили и отобрали 15 лучших, полностью отвечающих актуальным тенденциям. Сделать выбор было непросто.

  • Владимир Варнава и Мария Абашова

  • Анна Озеркова

  • Лидия Метельская

  • Екатерина Аккерман

Костюмы

Мы радовались, что на красной дорожке Каннского кинофестиваля было много звезд в костюмах. теперь радуемся популярности этой же тенденции среди гостей DLT Fashion Show. Как никак общемировой тренд! Костюмную эстетику поддержали дизайнер Юлия Матвиенко, прима-балерина Мария Абашова, независимый артист балета Владимир Варнава, искусствовед Анна Озеркова, посол бренда Ulyana Sergeenko Лидия Метельская.

  • Вероника Куваева

  • Всеволод «Север» Черепанов

  • Ольга Петрова

  • Елизавета Гусевская

  • Мария Смирнова

  • Мария Грудина

  • Тима Шоки

Кэжуал

Тенденция «и в пир, и в мир» прочно закрепилась в статусе новой модной нормы, что подтверждают аутфиты гостей DLT Fashion Show. Вполне себе повседневные образы выбрали модель Всеволод «Север» Черепанов, идеолог курорта «Первая линия» Мария Грудина, фэшн-блогер Елизавета Гусевская, попечитель благотворительного фонда «3,14», владелица шоу-рума грузинских дизайнеров The Bow Мария Смирнова, стилист Вероника Куваева и продюсер Тима Шоки. 

  • Екатерина Смольникова

  • Ольга Суркова

  • Дженни Яснец

Принты

Анималистичный, цветочный, абстрактный: результаты правильного выбора демонстрируют руководитель благотворительный инициативы Play & Help Екатерина Смольникова и дизайнер интерьеров Дженни Яснец.

Татьяна Зиза,
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