Красивые люди красиво делают: как герои мировых подиумов пришли в искусство?

Мария Скокова

Муза Николя Жескьера, четыре года работающая на эксклюзиве у Louis Vuitton, начала делать свои первые наброски в перерывах между кастингами, примерками и фэшн-шоу, чтобы скоротать время в ожидании своей очереди. Нарисовав один из луков показа, она подарила его самому Николя, которому пришлась по вкусу ее работа. Теперь топ-модель серьезно намерена развивать свои творческие способности, причем в разных направлениях, ведь искусство постоянно эволюционирует и не может ограничиваться рамками какого бы то ни было жанра.

Сейчас Маша сосредоточила свои усилия на совершенствовании навыков в рисовании, хотя учеба в Британской школе дизайна дала ей возможность освоить всю палитру актуальных медиа. Ее графика уже украсила футболки марки 404 Not Found, выпущенные в рамках благотворительной акции, что очень важно для художницы — Мария уверена в том, что творчество должно приносить не только удовольствие, но и пользу. Ее главный двигатель в мире искусства — это желание находиться в художественной атмосфере, столь характерное для истинной петербурженки.