Модели идут в художники — наш любимый тренд сезона! Да, среди главных ньюкамеров совриска этой осени оказались выходцы из фэшн-индустрии.
Красивые люди красиво делают: как герои мировых подиумов пришли в искусство?
Участие в многочисленных показах от Burberry до Rick Owens и съемки в зимнем кампейне у Vivienne Westwood так раскрепостили Александра, что он не только вернулся к поэзии, которую было забросил несколько лет назад, но и начал экспериментировать в сфере искусства. Хотя Гордеев с детства мечтал рисовать, «взяться за кисть» отважился именно после того, как добился успеха в моделинге. Сейчас он практикует занятия авангардной хореографией и изучает японский танец буто, а еще работает с асемическим письмом. Этот год у Александра начался с двух выставок, где было представлено его искусство в жанре визуальной поэзии, — персональной в Москве и групповой в Сеуле. Работами Гордеева уже пополнили свои коллекции Андрей Малахов, Вера Брежнева и даже Марк Спай, экс-дизайнер команды Вивьен Вествуд. Но это, конечно, не предел мечтаний Александра, который планирует продолжать свои опыты в постпоэзии и внедрить свою художественную практику в фэшн-индустрию: рисовать на подиумах, делать сет-дизайн, вести арт-дирекцию. В реализации задуманного ему помогает арт-консультант Александр Бланарь из агентства Lunar Hare, который наставляет и представляет важным кураторам и коллекционерам. Александр Гордеев впервые принял участие в ярмарке Cosmoscow со своими работами на стенде LH Art Consultancy.
Что для тебя значит быть художником?
Иметь научный подход к поиску красоты и быть экзистенциальным романтиком!
Какие темы ты поднимаешь в своем творчестве?
Поэзию я пишу о скуке, о печали, о межличностных отношениях, об опыте человека как биологической единицы, о генетической памяти, об агностицизме, о русском алфавите. Мне нравится изучать нелепые, случайные, неудобные, глупые ситуации. Когда человек падает, ему больно, а ты смеешься, когда не знаешь, что написать — «е» или «ё», как выразить такие тонкие ситуации словами, непонятно, вот я и ищу способы.
Кто оказал влияние на становление твоего художественного стиля?
Дадаизм, биология, «Кривое зеркало» и отрочество, полное печали.
Муза Николя Жескьера, четыре года работающая на эксклюзиве у Louis Vuitton, начала делать свои первые наброски в перерывах между кастингами, примерками и фэшн-шоу, чтобы скоротать время в ожидании своей очереди. Нарисовав один из луков показа, она подарила его самому Николя, которому пришлась по вкусу ее работа. Теперь топ-модель серьезно намерена развивать свои творческие способности, причем в разных направлениях, ведь искусство постоянно эволюционирует и не может ограничиваться рамками какого бы то ни было жанра.
Сейчас Маша сосредоточила свои усилия на совершенствовании навыков в рисовании, хотя учеба в Британской школе дизайна дала ей возможность освоить всю палитру актуальных медиа. Ее графика уже украсила футболки марки 404 Not Found, выпущенные в рамках благотворительной акции, что очень важно для художницы — Мария уверена в том, что творчество должно приносить не только удовольствие, но и пользу. Ее главный двигатель в мире искусства — это желание находиться в художественной атмосфере, столь характерное для истинной петербурженки.
Кто из художников вас вдохновляет?
Винсент Ван Гог! Большой любовью к нему я прониклась после прочтения его писем к брату Тео. Они дают уникальную возможность понять мысли и чувства художника, который жил задолго до тебя, и возможность взглянуть на его картины под другим углом. Самобытность в его работах помогла мне понять, что то, как ты видишь вещи вокруг себя, — твое преимущество, а не недостаток. Путешествуя по работе по разным странам, я каждый раз обязательно нахожу музей с картинами Ван Гога и иду туда, чтобы посмотреть на его полотна своими глазами.
Каким должно быть искусство сегодня?
В наше время творчество должно быть просто свободным.
Эталон петербургского моделинга Даша Малыгина, не только блиставшая на показах Prada и Marni, но и внесшая свой вклад в dj-культуру, во время карантина спасалась от вынужденной бездеятельности новым хобби — гончарным делом. Да так увлеклась, что запустила «Одуванчик» — Instagram-магазин собственной посуды, расписанной вручную. Все началось с курсов керамики, куда Дашу отправили друзья в надежде вернуть ей вкус к творческому процессу, который она потеряла в рутине диджейских будней. И это сработало: создание hand-made-объектов стало не только любимым занятием, но практически заменило Даше сеансы медитации, а побаловать себя шедевром от Малыгиной теперь может каждый.
Анималистическая роспись стала главным лейтмотивом ее дебютной серии посуды, на которой красуются тигры, львы и монстры, выполненные в стилистике наивного искусства. Не зря же одним из кумиров Даши всегда был художник Анри Руссо, один из самых известных художников-примитивистов. К новому делу Малыгина подключила и всех своих друзей, которые трудятся на благо российского дизайна. Можно надеяться, что в стороне от семейного предприятия не останется и мама Даши, дизайнер бренда Pirosmani Женя Малыгина, которую уже попросили придумать рисунок для декора тарелок. Ждем!
Какие строите планы по развитию проекта «Одуванчик»?
Мы всю жизнь с мамой жили в коммунах, в сквотированных квартирах, и всегда были окружены творческими людьми. Я привыкла к такому окружению, поэтому хочу к нашему проекту привлечь молодых художников. К нам присоединился и мой парень Петя (музыкант Петр Прохоров. — Прим. ред.), который делает очень крутую мебель из дерева. В нашей стране очень сложно найти что-то классное и доступное, кроме IKEA, которая всем уже надоела, поэтому наша основная идея — дать возможность людям окружать себя красивыми вещами.
В чем заключается особенность ваших изделий?
Для меня всегда было очень важно во время путешествий по миру покупать какие-то интересные вещи, которые впоследствии будут многое значить: либо они хранят приятные воспоминания, либо просто фантастически красивые, и этим радуют меня. Мне самой хочется делать такие вещи, и чтобы это было не производство в заводских масштабах, а чтобы это было сде- лано своими руками и при этом доступно для людей.
Артемий Лысиков
Артемий, звезда шоу, не делает ставку на свое будущее в моделинге, ведь планы у него куда серьезнее — аудит в нефтегазовой отрасли и создание новой школы живописи, которая должна войти в историю искусства как Новый Ренессанс.
Сподвигла его на грандиозные свершения в области искусства выставка «Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса» в Музее Фаберже, после посещения которой Артемий впервые взял в руки масляную пастель и начал рисовать. Свою первую работу он написал на коробке из-под обуви, одну из последних — на теплоизоляционном материале с алюминиевым покрытием, но все же любимая техника художника — традиционный рисунок пастелью на бумаге. Самая дорогая его работа размером 3 на 1,5 метра была продана совсем недавно за 1500 долларов, подтвердится ли стоимость искусства Артемия, покажет ближайший аукцион Vladey, где выставлено на торги одно из его произведений. Но главное достижение для художника — это даже не продажи, а вдохновение, которое он дарит людям.
В ближайшее время он планирует осчастливить своим искусством арт-лаверов Лондона и Парижа, следом за ними — жителей Соединенных Штатов, но и нам с вами перепадет, ведь в конце концов Артемий обещает вернуться с персональной выставкой в Россию.
Что за фантастический мир вы воплощаете на своих холстах?
Мои картины отстранены от реального мира, они визуализируют работу моего подсознания, то есть содержат в себе целый пласт информации, которую в скором времени с легкостью будут считывать нейронные машины. В будущем это может пригодиться для виртуальной реальности или для исследования космоса.
Каким должно быть современное искусство?
Современное искусство — это не то, что сейчас создается, а то, что с течением времени не теряет актуальность и остается востребованным. Современным искусством может быть все что угодно. Может быть Пикассо, может быть Боттичелли, может быть Модильяни.
Есть ли амбициозные планы по покорению художественного олимпа?
Я хочу стать одним из выдающихся художников XXI века, войти в историю искусства, потому что то, что я делаю, я делаю искренне. Я стараюсь изображать то, что вызывает эмоции у зрителя, то, что на него воздействует. Хотелось бы назвать это новой школой живописи. Когда-то были экспрессионисты, импрессионисты, классицисты, фовисты, а сейчас я бы хотел дать современному искусству новое направление.
Текст: Саша Карпова, фото: Алиса Гулканян, стилист: Александра Дедюлина
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.