Pantone презентовал оттенок Period, который призван бороться с предрассудками о менструации

Институт цвета и шведская медицинская компания Intimina показали новый красный оттенок, на который возложена важная миссия, — избавить общество от стигмы относительно менструации. По сути обычный красный, получивший название Period, должен помочь не стесняться менструации. «Активный и смелый красный оттенок создан для того, чтобы те, у кого есть менструации, гордились собой и чувствовали себя уверенно», — рассказал вице-президент Pantone Лори Прессман.