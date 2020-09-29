В честь своего столетнего юбилея бренд расскажет о своем становлении. Фильм OSO посвящен истории TOUS: от начала, когда отец Сальвадора Тоуса работал подмастерьем часовщика, и до наших дней. Из ленты можно узнать об ювелирной традиции бренда, дебюте «ювелирного магазина для всех» и большом буме TOUS в 1990-х годах, когда он опередил свое время в сотрудничестве с самыми известными героями эпохи. Также благодаря фильму можно познакомиться с четырьмя сменяющими друг друга поколениями семьи Тоус и оценить международный масштаб компании с ее более чем 700 магазинами в 54 странах.
Вышел документальный фильм об истории ювелирного дома TOUS
Кроме этого, в фильм вошли отзывы представителей мира искусства, дизайна, моды, ранее неопубликованные фотографии из семейных архивов, анализ знакового мишки TOUS (созданного в 1985 году) и влиянии бренда на культуру потребления ювелирных украшений.
Дебют фильма OSO состоялся на Международном кинофестивале в Сан Себастьяне 25 сентября.
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