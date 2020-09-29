Вышел документальный фильм об истории ювелирного дома TOUS

В честь своего столетнего юбилея бренд расскажет о своем становлении. Фильм OSO посвящен истории TOUS: от начала, когда отец Сальвадора Тоуса работал подмастерьем часовщика, и до наших дней. Из ленты можно узнать об ювелирной традиции бренда, дебюте «ювелирного магазина для всех» и большом буме TOUS в 1990-х годах, когда он опередил свое время в сотрудничестве с самыми известными героями эпохи. Также благодаря фильму можно познакомиться с четырьмя сменяющими друг друга поколениями семьи Тоус и оценить международный масштаб компании с ее более чем 700 магазинами в 54 странах.