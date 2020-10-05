Шеф-повар Евгений Викентьев, фотограф Даниил Ярощук и иллюстратор Ларина Майнер не прошли ни мили в чужих ботинках, потому что точно знают, как выбирать и творить свою собственную судьбу — чем и поделились с нами, для бодрости шага примерив классические модели от Dr. Martens. Вдохновитесь рассказами наших героев. А чтобы и ваш шаг был уверенным, бренд дарит нашим читателям скидку 15 % в интернет-магазине по промокоду Sobaka.
Я на своем пути
Евгений Викентьев: «Я ленивый человек — не могу вкладывать много сил в то, что мне неинтересно»
Ты довольно внезапно покинул проект Hamlet + Jacks (будучи одним из Джеков, кстати) и вот уже пару недель живешь в столице.
Да, мы с ребятами проработали больше пяти лет, целый ситком можно было бы снять, и прошедший сезон стал для меня финальным — пришло время для участия в новом проекте. Было несколько предложений от инвесторов в Петербурге, но после карантина все поутихло. В разработке был проект в Европе, но и у них сейчас забот хватает со второй волной и не вполне ясным ближайшим будущем. И в какой-то момент поступило предложение от Александра Леонидовича Раппопорта. Так я возглавил кухню ресторана «Белуга» в старейшей гостинице столицы «Националь».
Не тяжело менять собственный, практически именной ресторан на наемную должность?
Собственный ресторан — это если ты вложил исключительно свои деньги (в кредит взял или накопил) и сам на себя работаешь. В России ресторанный бизнес редко так строится, даже у крупных рестораторов есть солидные инвесторы, которые вкладываются в проект и фактически нанимают ресторатора управлять этим бизнесом. Так что статусно я ничего не потерял, скорее, наоборот: работаю с человеком, который может дать мне определенный опыт, это круто. А единственное действительно собственное заведение, открытое на мои деньги, это фуд-трак, который стоит на Крестовском: во время пандемии мне стало скучно, и я решил нанять людей и поставить там фургончик с едой.
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Dr.Martens 1460 всегда носили новаторы моды, поклонники таких смелых музыкальных стилей, как панк, гранж и ска
Ты поменял не только заведение, но и город, в котором живешь с рождения.
Ой, мне все говорили: «Да ты в Москве не сможешь, да ты в Москве не привыкнешь!» Пока полет нормальный: работаю прямо напротив Красной площади, живу в двух шагах — на Тверской. Условия прекрасные. Я и в Питере почти всю жизнь живу рядом с центром, на Васильевском. Хотя до 2000 года жил на Гражданке — в 90-е это был довольно депрессивный райончик: подростки с пакетами с клеем по подъездам, зашкаливающий криминал. Но меня миновало, я был слишком маленький, чтобы попасть в дурную компанию.
Но не слишком маленький, чтобы готовить: во всех интервью ты говоришь о том, что чуть ли не с пяти лет у плиты.
Это правда, ребенком я каждое воскресенье вставал утром и по два часа пек блины: экспериментировал, крутил газ на плите. Бабушка нервничала, говорила, что так долго готовить блины неправильно, нужно быстро и на стол. Но я упертый, топил за качество, поэтому все в семье мои блины любили. И к тому моменту, как в старших классах я стал изрядно прогуливать школу, потому что ходил на концерты в маленькие модные клубы вроде «Орландины», «Молока» и «Пятницы», в итоге скатился на плохие отметки (а моя школа претендовала на статус гимназии, я им портил всю статистику), я точно знал, что без всяких душевных метаний готов поступить в профессиональный лицей кулинарного мастерства и стать поваром. Да и локация у лицея была роскошная — на месте нынешнего отеля «Кемпински». Выходишь — а у тебя Дворцовая площадь как на ладони.
Как повезло — найти свой путь еще в детстве.
На самом деле, было много разных вариантов. Одно время я вообще занимался музыкой. На первую свою вменяемую зарплату купил электрогитару, и мы с ребятами играли такой пост-хардкор. Это продолжалось, пока я не нашел свою первую работу в ресторане — в Il Palazzo. А еще у моего папы большая строительная компания, которая занимается электромонтажом, и я с 14 лет подрабатывал у него на стройке — монтировал розетки, протягивал кабель. Вообще, работа непыльная: приходишь, 8 часов поделал понятные дела, и свободен! По сравнению с трудом на кухне просто курорт. Но душа у меня к этому не лежит, просто, как и всякому подростку, хотелось денег. Я и наклейки в метро клеил с афишами концертов, когда учился на повара. Но по натуре я такой ленивый человек, что не могу много сил вкладывать в то, что мне неинтересно. И вот надо было поклеить наклейки, например, в Озерках, а мне так впадлу туда ехать! Тогда я включил Тома Сойера, нашел однокурсников, живущих на нужных отдаленных станциях и раздал им эти наклейки — а ребятам просто нравилось ощущать себя аутлоу: есть некая миссия, тебя могут поймать, заругать. У меня есть интуитивный принцип: не нравится что-то делать — найми, делегируй, автоматизируй, но не заставляй себя тяготиться этим делом.
Какие еще принципы важны для успеха?
Не бояться ошибиться. Если перестать воспринимать ошибки как что-то, за что тебя накажут, высмеют, осудят, а просто понять, что это опыт и знания, полученные в результате эксперимента, то жить станет легче. Конечно, бывают большие ошибки, граничащие с провалом, но как сказал Бэнкси: «Победители не те, кто не ошибаются, а те, – кто не сдаются». А, и еще важный момент: нужно не бояться начать вообще все сначала. Даже в абсолютно новой сфере. Большинство проблем и унылых судеб складываются по трем причинам: люди не любят то, что делают; люди боятся ошибиться в мелочи и вообще, как бы чего не вышло, начальник дурак, работа бесит, но вдруг на другой работе только хуже? И третья причина — люди думают, что для кардинальных перемен бывает поздно. Рассуждают так: папа у меня крутой юрист, поступлю на юрфак. А потом всю жизнь маются, потому что мечтали стать художниками или музыкантами.
Вот, кстати, ты мог стать музыкантом, а стал шеф-поваром, которые, как известно, новые рок-звезды.
Это благодаря Полю Бокюзу все профессия приобрела такой статус (французский шеф-повар, один из основоположников «новой кухни». — Прим. ред.). До него к поварам относились, как к прислуге, а он переломил ситуацию, стал сниматься на телевидении, писать книги. Мне кажется, что наше поколение поваров более трушное, чем молодежь. Когда я шел в профессию, я и не думал, что буду сниматься для журналов, гастролировать по всему миру, участвовать в фестивалях. Что буду открывать ресторан в Берлине, работать 1,5 года с интернациональной командой, что буду читать лекцию на неродном языке на одном из главнейших гастрономических фестивалей Европы. Готовился проводить все дни на кухне, и мне это нравилось. А сейчас многие идут в кулинарию ради бенефитов. Но правильный путь — это делать то, что любишь. Я всем рекомендую посмотреть фильм «Мечты Дзиро о суши» — реальная история о неприметном заведении, какой-то щели в подземном переходе в Гиндзе на 10 посадочных мест и с туалетом на улице. Но у него три звезды Michelin, а столик нужно бронировать за месяц. Мораль: люби свое дело. Нравится строгать мебель? Отлично, делай это, и делай круто! Кто знает, может следующие рок-звезды — это столяры.
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МЕСТО СЪЕМКИ
«Шереметевский дворец для меня не только важная историческая достопримечательность, это мое первое серьезное место работы, положившее начало карьере. Нет, я не был музейным сотрудником: в правом нефе когда-то находился ресторан мишленовского повара Джузеппе Риекебуоно Il Palazzo. И это мой личный нулевой километр»
Даниил Ярощук: «Работать по четкому и строгому образцу скучно. Тебя либо зажигает, либо нет»
Сегодня ты молодой успешный фотограф, снимаешь для мировых брендов, для различных изданий. Думал (или мечтал), что все так сложится?
Для обычного парня из Кемерово, который до 18 лет снимал котиков, свадьбы и социалку с бомжами, это было невообразимо. Но с камерой я себя представлял вполне: мой отец профессиональный фотограф, участник творческого объединения «Фотосфера», с советских времен практиковал академическую художественную фотографию. Я об этом, естественно, знал с детства, но в 14 лет обнаружил невероятный факт: мой папа стажировался в Playboy! А что еще надо 14-летнему пацану, чтобы захотеть заниматься фотографией?! Я выпросил у него на день рождения камеру, стал снимать подруг-друзей, потом сразу зачем-то полез в свадебную съемку. Я не рассматривал съемки в качестве основного заработка, но после школы случайно поступил на специальность «Преподаватель кино- и фотомастерства» в Санкт-Петербургский государственный институт культуры.
А как можно поступить случайно?
Собирался вообще-то идти в рекламщики. Но в мой год список необходимых ЕГЭ поменялся, о чем я узнал слишком поздно — пришлось переиграть. Со своим комплектом экзаменов и баллов, со своими интересами и умениями проходил на бюджет на факультет фото- и видео мастерства.
Это помогло в плане творческой атмосферы или случился некий нетворкинг?
На втором курсе моя подруга, которая стажировалась в Harper's Bazaar, предложила подснять стритстайл и бэкстейдж Aurora Fashion Week.
Тогда же я познакомился с моделью Сашей Паникой. Она мне так понравилась, что я решился написать и предложить ей съемку в формате TFP. Предварительно, конечно, удалил все свое «портфолио» со свадьбами и котиками. Саша чудом соглашается, я трачу месячную стипендию на аренду классной студии и жду. Она опаздывает, я отчаиваюсь — но в последние 20 минут прилетает и сходу начинает очень круто позировать! После такого ударного старта я стал писать другим моделям и набирать уже нормальное портфолио. Дальше пошли лукбуки, кампейны, реклама, звезды и прочая красота.
Ты помнишь свою первую обложку?
Смешно, но она же — мой первый фотоопыт еще в Кемерово. Тогда, заполучив камеру на день рождения, я подумал: как можно круто заявить о себе? Нужно снять кого-то крутого. А кто может быть круче рэперов? И позвал фотографироваться друга, начинающего кемеровского рэпера. Сейчас, конечно, на эту съемку стыдно смотреть, но формально мы сняли обложку его дебютного альбома.
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Изначально модель Dr.Martens 1461 была создана как крепкая рабочая обувь. В 70-80-е годы ее носили участники политических протестов, после чего ботинки проникли в гардероб почти каждого британского студента
То, чем ты занимаешься сейчас — это цель, к которой ты шел, или только этап?
Мой рок-н-ролл (читай: фэшн-фотография) это и цель, и средство. Фэшн, глянец всегда есть и будут в творческом прогрессе. Свадебная съемка, предметка, семейные фотосессии — это монолитный продукт, каких-то глобальных изменений в нем не бывает, а фэшн постоянно приносит новый визуал.
Даже во время локдауна?
Это странный формат, кто-то говорит, что и не фотография вовсе. Но я не согласен. Вебкам-съемка — это более долгий, трудоемкий и неудобный процесс. Не могу сказать, что это полноценная замена фотографии, но благодаря такой работе я не растерял насмотренности, навыков контакта на съемке и так далее. В экстремальной ситуации нужно искать оригинальные решения. В итоге за карантин я снял два полноценных кампейна для Yves Saint Laurent Beauty, и в итальянском хед-офисе мою работу отметили как одну из самых успешных в этом жанре.
Ты планируешь поработать за рубежом?
Аккурат до пандемии у меня была отличная возможность уехать в Америку по приглашению одного бьюти-бренда. Я делал документы и собирался ехать в Варшаву за визой. Покупаю билеты — закрывают Варшаву, затем Ригу, и становится понятно, что история пока замораживается. Но я жду!
Хочешь переехать навсегда?
Нет, навсегда не хочу. Где родился, там и пригодился!
Получается, в Кемерово?
Ну не настолько. (Смеется.)
Какие качества нужны, чтобы придерживаться своего пути?
Нужно бить в одну точку и не распыляться. Как только я познакомился с индустрией фэшн-фото, то сосредоточился именно на ней. И если говорить именно о пути фотографа, важна насмотренность. Я слежу за коллегами, постоянно смотрю видео, залипаю на Vimeo — там огненный визуал! Можно вдохновляться фильмами, но формат клипов удобнее: не за два часа, а за несколько минут получаешь концентрацию творческих идей.
Ты можешь сформулировать, из чего состоит твой творческий почерк?
Мне всегда нравилась безбашенность Лашапеля. Впечатляют странные ракурсы и позировки, с которыми экспериментирует фотограф новой школы Алессио Больцони. Вдохновляет работа со светом Хельмута Ньютона – просто поразительно, что он мог сделать с одним источником. Я стараюсь жать на схожие «красные кнопки».
Я не из тех фотографов, которые требуют от заказчика четкие референсы к съемке. Мне важно изучить героя, важно понять и осознать локацию. На площадке нужны несколько минут, чтобы сосредоточиться и сориентироваться — и начинаем снимать! Работать по четкому и строгому образцу скучно. Тебя либо все это зажигает, либо нет. И если нет, просто возьми и сделай, чтобы было «твое», чтобы нравилось, чтобы от души.
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МЕСТО СЪЕМКИ
«Для меня, как «понаехавшего», дорога из Пулково в город связана с предвкушением чего-то нового, неизведанного. Наверное, навсегда отпечаталось впечатление от первого приезда. Хотя сейчас к сакральности этого места прибавляется еще и ощущение, что это дорога домой».
Ларина Майнер: «Природа — полноценный дизайнерский инструмент»
О себе ты говоришь: модель и иллюстратор — кого больше?
Поначалу, когда я только переехала из родного Барнаула, больше было модели. Точнее, это и стало основной целью приезда: в пределах частного дома своих родителей, на участке возле леса, я постоянно пробовала снимать сама себя, придумывала интересный позинг, макияж, стиль. Довольно быстро стало тесно — и на участке, и в Барнауле. Там очень мало классных и прогрессивных фотографов, с которыми можно развиваться. Однажды в город приехал мой друг, который сразу после школы переехал в Москву, и он так заразительно рассказывал, как круто изменилась его жизнь. А мне 18, я учусь на втором курсе местного университета на дизайнера, и понимаю, что день за днем теряю шанс реализовать себя в модельной карьере. Забавно, что сейчас я работаю именно дизайнером: разрабатываю логотипы и иллюстрации для печати на текстиле. На данном этапе мне интересно развиваться в этом направлении, возможно, скоро придумаю что-то свое или вступлю с кем-нибудь в крутую коллаборацию.
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Dr.Martens 1461 смотрятся уместно и актуально не только в брутальных, но в самых женственных образах
А почему уехала не в Москву после рассказов приятеля?
Я никогда не хотела жить в супермегаполисе, мне больше по душе уютные европейские столицы — Амстердам, Берлин, Прага. Но тогда я про эти города не знала ничего. Зато в интернете познакомилась с девочкой из Петербурга, она была фотографом и моделью, и у нее были просто потрясающие фотографии. Завязалась дружба по переписке, она рассказывала, как показывала мои фото классным фотографам, и они хотели бы со мной поработать, если бы я была в Питере. Приглашала приехать, да и жить было где — снимать комнату в коммуналке на Горьковской, в которой жила она сама. Кстати, именно после той встречи с другом я пришла домой и решительно сказала: «Мама, я переезжаю в Петербург!» К моему удивлению, она не стала сопротивляться, а просто признала: «Да, тебе туда надо».
Вот это авантюра! Бросить учебу и улететь жить в другой город.
Мне кажется, настоящий авантюризм у меня появился уже после переезда: сразу захотелось все попробовать, все получить здесь и сейчас. Я быстро обросла связями, снималась у классных местных фотографов, у немецкого фотографа, который снимал здесь проездом. Стала работать над качеством контента в Инстаграме и над своим образом — я тогда увлеклась колдовской тематикой, собирала для фото сухоцветы и старинные вещи. Вообразила себя лесной нимфой.
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1461-е мартинсы отличались лишь тем, что получили низкий силуэт и три пары отверстий вместо восьми, но стали новой легендой
Лесная нимфа родом из Алтая звучит вполне себе по-волшебному. Эта тесная связь с природой — из детства?
Ну конечно, мои самые первые упражнения в фотографии в лесу у дома наложили отпечаток. А погрузившись, я только усилила и укрепила свою связь с природой. Заметила классную тему: не только вся палитра, но и все удачные, грамотные сочетания цветов уже есть в окружающей среде. Для меня природа — полноценный дизайнерский инструмент. И конечно, работая с ней, я стала лучше ее чувствовать и заботиться.
Например?
Я много думаю о том воздействии, которое человек оказывает на окружающую среду, выступаю за раздельный сбор и переработку мусора. Постепенно пришла к вегетарианству: это не только полезно и вполне естественно для человека — наши далекие предки в большинстве своем были собирателями, а мамонт у них случался раз в квартал, — но и снижает количество выбросов в атмосферу, так как ежегодно «мясная» индустрия затрачивает огромные ресурсы на производство. А еще хорошо, что сейчас входит в моду ответственное потребление. Я очень далека от консюмеризма и хотела бы, чтобы все мы могли жить, как шведы с их философией «лагом», что означает «ровно столько, сколько нужно».
Что нужно для того, чтобы найти правильный путь в жизни?
Нет как такового правильного или неправильного пути. Нужно найти баланс между «надо» и «хочу». Если находишь, начинаешь относиться к себе бережно и внимательно. Определение чего-либо как «правильного» ведет к невротическому перфекционизму. Многие считают перфекционизм хорошим качеством, стремлением к идеалу. Но завышенный уровень требований к себе — это путь не к идеальному, а к чувству вины и неудаче. Я долгое время рисовала в стол, не считая нужным показывать свои «неидеальные» работы кому-либо. Пока мои друзья случайно их не увидели и не восхитились ими. И я поняла, что не давала шанса показать свое творчество миру, оставляя шансы только на стыд. Фиксация на возможных неудачах сбивает с цели. Большая дорога не только начинается с маленького первого шага, она вся состоит из маленьких шагов — и гораздо лучше каждый день определять для себя такие небольшие задачи и выполнять их комфортно и спокойно, а не готовится преодолеть свой путь скачками.
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МЕСТО СЪЕМКИ
«Для меня важно в любом городе находить природные оазисы, чтобы подпитаться и вдохновиться. Для Петербурга Елагин остров — это настоящий лес посреди большого современного города».
Против правил с 1960-го: за что мы любим Dr. Martens
В этом году мартинсам исполнилось 60!
За это время бренд Dr. Martens успел стать символом бунта и самовыражения. Марку полюбили представители различных субкультур, направлений искусства и профессий, и каждый из них носил обувь так, чтобы показать себя и свой стиль. Мартинсы стали иконой как в мире моды, так и за ее пределами.
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А началось все с того, что доктор Клаус Мертенс (позже имя Dr. Märtens (нем.) переделают на английский манер — Dr. Martens), восстанавливаясь после перелома стопы, искал более удобную обувь, чем армейские жесткие ботинки. Не обнаружив альтернативы, он решил сделать ее сам. Клаус разработал уникальную подошву с воздушной подушкой (а не твердую кожаную) и показал готовую пару своему университетскому другу инженеру-механику Герберту Функу. Тот оказался в восторге — и в 1947 году они вместе занялись бизнесом.
Со временем на ботинки обратила внимание английская фирма R. Griggs & Co и приобрела лицензию на производство подошв с воздушной подушкой. Григгс изменил дизайн ботинок: мыскам придал более округлую форму, по канту прошелся жёлтой нитью и доработал подошву. Все эти элементы до сих пор отличают Dr. Martens от других брендов и являются их фирменным знаком. Григгс назвал подошву Air Wair и придумал известный логотип с надписью With Bouncing Soles (с пружинящей подошвой). Так 1 апреля 1960 года появились первые Dr. Martens — ботинки № 1460 с 8 отверстиями для шнурков. Через год вышли низкие ботинки, естественным образом названные 1461.
В 60-е мартинсы стали своего рода униформой представителей разных субкультур. В первую очередь музыкальных: в 66-м в них вышел на концерт лидер группы The Who Пит Таунсенд, а за ним последовали фанаты. Ботинки с рабочих окраин переместились на улицы города, музыкальные сцены, фестивали и даже модные дефиле. Раф Симонс в рамках капсульной коллекции представил ботинки серебряного, бронзового и золотого цветов, а Жан-Поль Готье выпустил на подиум моделей в мартинсах.
В 2013 Dr. Martens провели знаковую кампанию #StandForSomething, обращенную не к конкретным субкультурам, а ко всем мятежным и свободно мыслящим людям.
И в 60 лет Dr. Martens все те же. Выполнены из тех же материалов, по таким же лекалам, часто на тех же фабриках. Они такие же удобные, прочные и со временем становятся только лучше.
Самыми популярными моделями остаются ботинки № 1460 и 1461.
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Цветной бульвар, 15, стр. 1, 2 этаж
Фото: Никита Шубный
Продюсер: Кристина Шибаева
Стиль: Лаура Назарова
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