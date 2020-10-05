Я на своем пути

Какие еще принципы важны для успеха?

Не бояться ошибиться. Если перестать воспринимать ошибки как что-то, за что тебя накажут, высмеют, осудят, а просто понять, что это опыт и знания, полученные в результате эксперимента, то жить станет легче. Конечно, бывают большие ошибки, граничащие с провалом, но как сказал Бэнкси: «Победители не те, кто не ошибаются, а те, – кто не сдаются». А, и еще важный момент: нужно не бояться начать вообще все сначала. Даже в абсолютно новой сфере. Большинство проблем и унылых судеб складываются по трем причинам: люди не любят то, что делают; люди боятся ошибиться в мелочи и вообще, как бы чего не вышло, начальник дурак, работа бесит, но вдруг на другой работе только хуже? И третья причина — люди думают, что для кардинальных перемен бывает поздно. Рассуждают так: папа у меня крутой юрист, поступлю на юрфак. А потом всю жизнь маются, потому что мечтали стать художниками или музыкантами.

Вот, кстати, ты мог стать музыкантом, а стал шеф-поваром, которые, как известно, новые рок-звезды.

Это благодаря Полю Бокюзу все профессия приобрела такой статус (французский шеф-повар, один из основоположников «новой кухни». — Прим. ред.). До него к поварам относились, как к прислуге, а он переломил ситуацию, стал сниматься на телевидении, писать книги. Мне кажется, что наше поколение поваров более трушное, чем молодежь. Когда я шел в профессию, я и не думал, что буду сниматься для журналов, гастролировать по всему миру, участвовать в фестивалях. Что буду открывать ресторан в Берлине, работать 1,5 года с интернациональной командой, что буду читать лекцию на неродном языке на одном из главнейших гастрономических фестивалей Европы. Готовился проводить все дни на кухне, и мне это нравилось. А сейчас многие идут в кулинарию ради бенефитов. Но правильный путь — это делать то, что любишь. Я всем рекомендую посмотреть фильм «Мечты Дзиро о суши» — реальная история о неприметном заведении, какой-то щели в подземном переходе в Гиндзе на 10 посадочных мест и с туалетом на улице. Но у него три звезды Michelin, а столик нужно бронировать за месяц. Мораль: люби свое дело. Нравится строгать мебель? Отлично, делай это, и делай круто! Кто знает, может следующие рок-звезды — это столяры.