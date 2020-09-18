Петербурженка выиграла конкурс Mrs. Russia Eurasia Planet

Конкурс международного фестиваля красоты, таланта и материнства проходил в Крыму, в финале приняли участие двадцать замужних женщин из двадцати стран. Жюри оценивало участниц в четырех категориях: «Классик», «Крым», «Интернешнл» и «Россия».

Фото: группа «Миссис Санкт-Петербург» ВКонтакте