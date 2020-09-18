Были ли родители Карла Лагерфельда нацистами? Расскажет новая книга о дизайнере «Карл Лагерфельд: немец в Париже»

Книга «Карл Лагерфельд: немец в Париже» вышла в издательстве C.H.Beck. Она знакомит читателя в том числе с семьей дизайнера, о которой известно не так уж много, — сам Лагерфельд всегда был скрытен. Тем не менее Кайзеру удалось узнать, что родители императора моды Отто и Элизабет Лагерфельды состояли в Национал-социалистической немецкой рабочей партии. Тому свидетельство — архивные фото и анонимное сочинение «Почему я вступила в НСНРП?», авторство которого по мнению Кайзера принадлежит матери Карла.

Будет ли книга переведена на русский язык, неизвестно.