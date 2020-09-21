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«Кинотавр»-2020: 25 лучших образов за все дни кинофестиваля

«Кинотавр» — все, но образы гостей и участников фестиваля можно разбирать еще долго. Мы решили упростить задачу и собрать 25 лучших выходов на красную дорожку и смотры фильмов. Заодно выделили очевидные тенденции «Кинотавра» этого года: красный и синий цвета, брючные костюмы, классические вечерние платья базовых оттенков и стиль кэжуал. Смотрим! Это не менее интересно, чем фильмы фестиваля.

  • Александр Горчилин и Варвара Шмыкова

  • Федор Бондарчук и Паулина Андреева

  • Оксана Фандера в комбинации WOS

  • Варвара Шмыкова 

  • Янина Студилина

  • Кристина Асмус в серьгах, колье и браслете Mercury

Дайте цвета!

Самые популярные яркие оттенки фестиваля — оранжевый, синий и красный. Очень жизнеутверждающе!

  • Ксения Раппопорт в серьгах Mercury

  • Анна Слю

  • Дарья Повереннова

  • Марина Александрова

  • Дарья Повереннова

Руки в брюки

Не устаем радоваться обилию брючных костюмов на красной дорожке «Кинотавра» в этом году! В нем и Ксения Раппопорт на открытии фестиваля, и Дарья Повереннова на церемонии закрытия.

  • Елена Лядова в серьгах и колье Mercury

  • Анна Чиповская в серьгах и браслете Mercury

  • Константин Богомолов и Ксения Собчак

  • Анна Чиповская в серьгах Mercury и платье Tom Ford

  • Янина Студилина

  • Виктория Исакова

  • Анна Меликян

  • Алена Чехова в серьгах TOUS 

Принцип домино

В этом году на фестивале было много каноничных вечерних образов черных и белых цветов. Нам понравилось.

  • Светлана Устинова

  • Александр Паль

  • Надежда Михалкова в колье Mercury

  • Павел и Любовь Аксеновы

  • Полина Зуева

  • Антон Лапенко

Вечерний кэжуал

В год, когда домашняя одежда проникла в повседневный и офисный гардеробы, неудивительно, что и многие светские образы стали более практичными и кэжуальными. Красота в простоте. 

Татьяна Зиза,
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