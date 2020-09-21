«Кинотавр» — все, но образы гостей и участников фестиваля можно разбирать еще долго. Мы решили упростить задачу и собрать 25 лучших выходов на красную дорожку и смотры фильмов. Заодно выделили очевидные тенденции «Кинотавра» этого года: красный и синий цвета, брючные костюмы, классические вечерние платья базовых оттенков и стиль кэжуал. Смотрим! Это не менее интересно, чем фильмы фестиваля.
«Кинотавр»-2020: 25 лучших образов за все дни кинофестиваля
Дайте цвета!
Самые популярные яркие оттенки фестиваля — оранжевый, синий и красный. Очень жизнеутверждающе!
Руки в брюки
Не устаем радоваться обилию брючных костюмов на красной дорожке «Кинотавра» в этом году! В нем и Ксения Раппопорт на открытии фестиваля, и Дарья Повереннова на церемонии закрытия.
Принцип домино
В этом году на фестивале было много каноничных вечерних образов черных и белых цветов. Нам понравилось.
Вечерний кэжуал
В год, когда домашняя одежда проникла в повседневный и офисный гардеробы, неудивительно, что и многие светские образы стали более практичными и кэжуальными. Красота в простоте.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.