«Кинотавр»-2020: 25 лучших образов за все дни кинофестиваля

«Кинотавр» — все, но образы гостей и участников фестиваля можно разбирать еще долго. Мы решили упростить задачу и собрать 25 лучших выходов на красную дорожку и смотры фильмов. Заодно выделили очевидные тенденции «Кинотавра» этого года: красный и синий цвета, брючные костюмы, классические вечерние платья базовых оттенков и стиль кэжуал. Смотрим! Это не менее интересно, чем фильмы фестиваля.