В Outlet Village Пулково пройдет фестиваль «Октоберфест»

Праздник народных гуляний, появившийся в Германии в IX веке, на эти выходные перенесется в Петербург. 19 и 20 сентября в Outlet Village Пулково можно не только закупиться новыми вещами к осеннему сезону, но и попробовать характерные для «Октоберфеста» закуски — хот-доги, бургеры, бретцели, и традиционный напиток фестиваля от партнеров мероприятия: Горьковской пивоварни, Brooklyn Brewery и Grimbergen. Дополнят программу живая музыка и DJ-сет.