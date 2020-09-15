Пес-инфлюенсер Boobie Billiе запускает свой бренд одежды

В личном аккаунте Boobie Billiе 254 тысячи подписчиков, и собака по праву обладаем званием фэшн-инфлюенсера. Она носит очки, худи, свитера, футболки, шорты, кофты с перьями и сумки: от Jacquemus до Prada. Неделю назад в инстараме появился аккаунт boobie.world с шелковыми шарфами и маленькими сумочками от модной чихуахуа (с помесью грейхаунда).