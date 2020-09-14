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На платформе Fashion To Know пройдет авторский цикл лекций преподавателя Британской высшей школы дизайна Илектры Канестри 

Цикл состоит из девяти онлайн-лекций о главных мировых примерах взаимодействия трех дисциплин — моды, дизайна и архитектуры. Прочитает курс эксперт моды и дизайна, журналист, преподаватель Британской высшей школы дизайна и Московской школы кино, приглашенный преподаватель МГУ Илектра Канестри. 

  • Илектра Канестри

Она расскажет и о том, как формы и приемы модного дизайна проникли в архитектурные проекты Zaha Hadid Architects, Rem Koolhaas, Santiago Calatrava, Frank Gehry, Frank Lloyd Wright, Daniel Libeskind, Jun Aoki & Associates и наоборот: от показов Balenciaga на архитектурных площадках, парфюмерных флаконов Kenzo и Donna Karan, придуманных знаменитыми архитекторами, и люксовых отелей, созданных крупнейшими fashion брендами, до коллекций мебели и декора Hermes, Louis Vuitton, Fendi, Versace, Christian Lacroix и отражении архитектуры XX-XXI веков в коллекциях Prada, Gucci, Dior, Celine, Jil Sander, Valentino, Dries van Noten, Givenchy, Chloe, Loewe.

  • Valentino Haute Couture весна-лето 2013

  • Cos, коллекция Bauhaus 

  • Dior Resort 2016 в Palais Bulles, архитектор Antti Lovag

  • Louis Vuitton, коллекция Objets Nomades 

  • Архитектор Frank Gehry для Louis Vuitton Foundation

Программа цикла:

15 сентября, 19:00

Бесплатная вводная лекция. Творчество без границ: как взаимодействуют мода, архитектура и дизайн

22 сентября, 19:00 

От античности до Ар-деко: история архитектуры глазами fashion дизайнеров

29 сентября, 19:00 

На одном языке: как fashion дизайнеры используют формы и детали зданий а архитекторы вдохновляются модой

6 октября, 19:00 

Место силы: магазины и другие проекты модных домов как шедевры архитектуры, проекты выдающихся архитекторов и архитектурных бюро для fashion брендов.

13 октября, 19:00 

Архитектурные пространства как площадки для fashion показов и рекламных кампаний.

20 октября, 19:00 

Как промышленный, мебельный и графический дизайн проникают в моду.

27 октября, 19:00 

С подиумов в интерьеры: коллекции мебели и предметов декора, созданные ведущими модными домами и fashion дизайнерами.

3 ноября, 19:00 

Люксовые отели от крупнейших модных домов и дизайнеров.

10 ноября, 19:00 

Аромат дизайна! Парфюмерные флаконы от знаменитых дизайнеров и архитекторов.

Зарегистрироваться на лекции можно по ссылке.

Татьяна Зиза,
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