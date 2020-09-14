На платформе Fashion To Know пройдет авторский цикл лекций преподавателя Британской высшей школы дизайна Илектры Канестри 

Программа цикла:

15 сентября, 19:00

Бесплатная вводная лекция. Творчество без границ: как взаимодействуют мода, архитектура и дизайн

22 сентября, 19:00

От античности до Ар-деко: история архитектуры глазами fashion дизайнеров

29 сентября, 19:00

На одном языке: как fashion дизайнеры используют формы и детали зданий а архитекторы вдохновляются модой

6 октября, 19:00

Место силы: магазины и другие проекты модных домов как шедевры архитектуры, проекты выдающихся архитекторов и архитектурных бюро для fashion брендов.

13 октября, 19:00

Архитектурные пространства как площадки для fashion показов и рекламных кампаний.

20 октября, 19:00

Как промышленный, мебельный и графический дизайн проникают в моду.

27 октября, 19:00

С подиумов в интерьеры: коллекции мебели и предметов декора, созданные ведущими модными домами и fashion дизайнерами.

3 ноября, 19:00

Люксовые отели от крупнейших модных домов и дизайнеров.

10 ноября, 19:00

Аромат дизайна! Парфюмерные флаконы от знаменитых дизайнеров и архитекторов.

Зарегистрироваться на лекции можно по ссылке.