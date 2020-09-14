Цикл состоит из девяти онлайн-лекций о главных мировых примерах взаимодействия трех дисциплин — моды, дизайна и архитектуры. Прочитает курс эксперт моды и дизайна, журналист, преподаватель Британской высшей школы дизайна и Московской школы кино, приглашенный преподаватель МГУ Илектра Канестри.
На платформе Fashion To Know пройдет авторский цикл лекций преподавателя Британской высшей школы дизайна Илектры Канестри
-
Илектра Канестри
Она расскажет и о том, как формы и приемы модного дизайна проникли в архитектурные проекты Zaha Hadid Architects, Rem Koolhaas, Santiago Calatrava, Frank Gehry, Frank Lloyd Wright, Daniel Libeskind, Jun Aoki & Associates и наоборот: от показов Balenciaga на архитектурных площадках, парфюмерных флаконов Kenzo и Donna Karan, придуманных знаменитыми архитекторами, и люксовых отелей, созданных крупнейшими fashion брендами, до коллекций мебели и декора Hermes, Louis Vuitton, Fendi, Versace, Christian Lacroix и отражении архитектуры XX-XXI веков в коллекциях Prada, Gucci, Dior, Celine, Jil Sander, Valentino, Dries van Noten, Givenchy, Chloe, Loewe.
Программа цикла:
15 сентября, 19:00
Бесплатная вводная лекция. Творчество без границ: как взаимодействуют мода, архитектура и дизайн
22 сентября, 19:00
От античности до Ар-деко: история архитектуры глазами fashion дизайнеров
29 сентября, 19:00
На одном языке: как fashion дизайнеры используют формы и детали зданий а архитекторы вдохновляются модой
6 октября, 19:00
Место силы: магазины и другие проекты модных домов как шедевры архитектуры, проекты выдающихся архитекторов и архитектурных бюро для fashion брендов.
13 октября, 19:00
Архитектурные пространства как площадки для fashion показов и рекламных кампаний.
20 октября, 19:00
Как промышленный, мебельный и графический дизайн проникают в моду.
27 октября, 19:00
С подиумов в интерьеры: коллекции мебели и предметов декора, созданные ведущими модными домами и fashion дизайнерами.
3 ноября, 19:00
Люксовые отели от крупнейших модных домов и дизайнеров.
10 ноября, 19:00
Аромат дизайна! Парфюмерные флаконы от знаменитых дизайнеров и архитекторов.
Зарегистрироваться на лекции можно по ссылке.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.