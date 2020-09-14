Героем осенне-зимнего кампейна Brioni стал Брэд Питт, а вдохновением для коллекции — архивы бренда

Кампейн с актером в главной роли снял шведский фотограф Микаэль Янссон в Лос-Анджелесе. В нем черные-белые портреты Брэда Питта, который одет в вещи из осенне-зимней коллекции Brioni. В этом году бренд празднует свое 75-летие, поэтому новая коллекция вдохновлена архивами марки. Так команда Brioni хотела показать, что концепция бренда носит вневременный характер, сочетая в себе исконное мастерство и современный подход.

В Петербурге осенне-зимняя коллекция Brioni представлена эксклюзивно в ДЛТ.