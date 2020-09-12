В Зимнем театре Сочи открылся 31-й фестиваль «Кинотавр», на котором покажут тринадцать российских картин. Соблюсти все традиции церемонии открытия не получилось — из-за пандемии пришлось не только перенести фестиваль с конца августа на сентябрь, но и ввести новые правила по рассадке гостей. Благо, что новые условия никак не сказались на нарядах церемонии, которые вопреки всему приятно порадовали. Собрали лучшие, среди которых (ура!) немало брючных костюмов.