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«Кинотавр» 2020: Аглая Тарасова, Варвара Шмыкова, Ксения Раппопорт и другие гости на церемонии открытия фестиваля

В Зимнем театре Сочи открылся 31-й фестиваль «Кинотавр», на котором покажут тринадцать российских картин. Соблюсти все традиции церемонии открытия не получилось — из-за пандемии пришлось не только перенести фестиваль с конца августа на сентябрь, но и ввести новые правила по рассадке гостей. Благо, что новые условия никак не сказались на нарядах церемонии, которые вопреки всему приятно порадовали. Собрали лучшие, среди которых (ура!) немало брючных костюмов.

  • Варвара Шмыкова в серьгах Mercury

  • Ирина Горбачева

  • Ирина Носова

Актрисы сериала «Чики» появились на открытии фестиваля в платьях с разной степени огаленности (мы лично уловили дух сестринства и единства). Посмотрите сами — синее Gucci на Варваре Шмыковой, платье с открытыми плечами на члене жюри конкурса короткого метра фестиваля Ирине Горбачевой и вариант с глубоким декольте на Ирине Носовой.

  • Александр Роднянский и Ксения Раппопрт в серьгах Mercury

  • Аглая Тарасова в серьгах Mercury

  • Елена Лядова в серьгах Mercury

  • Анна Слю

Брючные костюмы выбрали Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова, Елена Лядова и Анна Слю. Все — сдержанные и базовых цветов. Самый классический вариант с прямыми укороченными брюками и приталенный пиджаком — у Елены Лядовой, остальные актрисы поддержали тренд на свободные длинные брюки. Нам понравилась идея заменить пиджак на кейп, как сделала Анна Слю, звезда фильма Ивана И. Твердовского «Подбросы». 

  • Виктория Толстоганова в серьгах Mercury

  • Полина Зуева

  • Янина Студилина в серьгах и браслете Mercury

  • Светлана Камынина

  • Нигина Сайфуллаева в серьгах Mercury

  • Оксана Фандера в серьгах и браслете Mercury

Черного цвета на церемонии открытия было много. Продюсер «Кинотавра» Полина Зуева, актриса Янина Студилина, члены жюри основного конкурса Оксана Фандера и Нигина Сайфуллаева, актриса Виктория Толстоганова в образах черного цвета.

  • Юлия Хлынина в серьгах Mercury

  • Екатерина Шпица

В этом году традиционно четвертый год ювелирным партнером церемонии стала компания Mercury, которая представила в рамках кинофестиваля коллекции Classic, Color и Flower.

Фото: пресс-служба Mercury

Татьяна Зиза,
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