В Зимнем театре Сочи открылся 31-й фестиваль «Кинотавр», на котором покажут тринадцать российских картин. Соблюсти все традиции церемонии открытия не получилось — из-за пандемии пришлось не только перенести фестиваль с конца августа на сентябрь, но и ввести новые правила по рассадке гостей. Благо, что новые условия никак не сказались на нарядах церемонии, которые вопреки всему приятно порадовали. Собрали лучшие, среди которых (ура!) немало брючных костюмов.
«Кинотавр» 2020: Аглая Тарасова, Варвара Шмыкова, Ксения Раппопорт и другие гости на церемонии открытия фестиваля
Актрисы сериала «Чики» появились на открытии фестиваля в платьях с разной степени огаленности (мы лично уловили дух сестринства и единства). Посмотрите сами — синее Gucci на Варваре Шмыковой, платье с открытыми плечами на члене жюри конкурса короткого метра фестиваля Ирине Горбачевой и вариант с глубоким декольте на Ирине Носовой.
Брючные костюмы выбрали Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова, Елена Лядова и Анна Слю. Все — сдержанные и базовых цветов. Самый классический вариант с прямыми укороченными брюками и приталенный пиджаком — у Елены Лядовой, остальные актрисы поддержали тренд на свободные длинные брюки. Нам понравилась идея заменить пиджак на кейп, как сделала Анна Слю, звезда фильма Ивана И. Твердовского «Подбросы».
Черного цвета на церемонии открытия было много. Продюсер «Кинотавра» Полина Зуева, актриса Янина Студилина, члены жюри основного конкурса Оксана Фандера и Нигина Сайфуллаева, актриса Виктория Толстоганова в образах черного цвета.
В этом году традиционно четвертый год ювелирным партнером церемонии стала компания Mercury, которая представила в рамках кинофестиваля коллекции Classic, Color и Flower.
Фото: пресс-служба Mercury
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.