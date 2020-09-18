«Мода во время пандемии показала хаос и непонятки»: авторы Telegram-каналов – о важных явлениях в индустрии

автор Telegram-канала Front Fashion

Как ни странно, для меня самым важным событием лета стало назначение Мэттью Уильямса в Givenchy. Просто потому что за последние несколько лет это, на мой взгляд, самое правильное назначение. Очень надеюсь, что я не ошибаюсь.

Но есть и страшное разочарование этого лета. Мода как ни странно, справилась с пандемией хуже всех. Пока театры, музеи, художники и музыканты по сути работали в полную силу, постоянно создавая новые форматы, вовлекая нас всех в процесс, мода как-то очевидно скисла. Кутюрная «неделя» онлайн вообще была позорная. Неожиданно это было для всех. Мода же всегда кичилась своей мультидисциплинарностью и прогрессивностью, а на деле — хаос и очередные непонятки. Посмотрим, что будет дальше.