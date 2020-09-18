Почему мода хуже всех перенесла пандемию, ретейлеры всадили «нож в сердце» Дриса Ван Нотена, а COVID-19 помог пересмотреть безумную систему индустрии, которой все жили десятилетиями — рассказывают админы авторитетных Telegram-каналов.
«Мода во время пандемии показала хаос и непонятки»: авторы Telegram-каналов – о важных явлениях в индустрии
Михаил Барышников
автор Telegram-канала Osd
Для меня, конечно, самое значимое событие в индустрии — отмены и переносы Недель моды. Сбой расписания позволил взглянуть на все под совершенно другим углом и, наконец, надеюсь, позволит обновить безумную систему, в которой все жили последние 10 лет.
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Мэттью Уильямс
Ольга Михайловская
автор Telegram-канала Front Fashion
Как ни странно, для меня самым важным событием лета стало назначение Мэттью Уильямса в Givenchy. Просто потому что за последние несколько лет это, на мой взгляд, самое правильное назначение. Очень надеюсь, что я не ошибаюсь.
Но есть и страшное разочарование этого лета. Мода как ни странно, справилась с пандемией хуже всех. Пока театры, музеи, художники и музыканты по сути работали в полную силу, постоянно создавая новые форматы, вовлекая нас всех в процесс, мода как-то очевидно скисла. Кутюрная «неделя» онлайн вообще была позорная. Неожиданно это было для всех. Мода же всегда кичилась своей мультидисциплинарностью и прогрессивностью, а на деле — хаос и очередные непонятки. Посмотрим, что будет дальше.
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Принцесса Беатрис на своей свадьбе в платье Елизаветы II
Софья Ярцева
автор Telegram-канала Make Your Style
Для меня модным явлением лета, которое впечатлило больше других, стал свадебный наряд британской принцессы Беатрис — в июле она вышла замуж за итальянского аристократа и мультимиллионера Эдоардо Мапелли-Моцци в платье своей бабушки, Елизаветы II, и ее же тиаре. Причем платье было не просто старое, но такое, которое королева надевала уже несколько раз: сшил его королевский портной Нормал Хартнелл, и Елизавета выходила в нем в 1961 на торжественном обед в рамках королевского тура в Италию, а позже участвовала в Церемонии открытия парламента в 1967-м году. Можно возразить, что любая девушка была бы рада надеть на свадьбу бабушкину тиару с бриллиантами и не абы какое платье, но на самом деле Беатрис — первая в своей семье, кто так поступил. На минуточку, платье бунтарки Меган Маркл обошлось в £110,000, Кейт Миддлтон — в £250,000, и даже платье сестры Беатрис принцессы Евгении с открытой спиной, которое демонстрировало шрам на спине, стоило £200,000. И хотя это все тоже были классные истории с важным посылом — Меган оплатила свое платье сама и попиарила британского дизайнера Клэр Уайт Келлер, а Евгения таким образом поддержала девочек, которые переживают из-за своих шрамов. Но все же пример Беатрис еще смелее и современнее, она продемонстрировала все модные ценности одновременно: приверженность традициям, recycle, reuse и, наконец, скромность, более чем уместную, когда мир оказался в кризисе. А учитывая, что королевский дресс-код обычно — очень косная и консервативная история, круто, когда такие примеры подают принцессы.
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Dries Van Noten весна-лето 2016
Лана Нисневич
автор Telegram-канала WHY NET?!
Я бы сказала, что сам ковид — важное событие в мире моды, но это слишком общо, поэтому возьму более частный случай. Например, за пару недель до начала лета Дрис Ван Нотен написал письмо ретейлерам с предложением сдвинуть календарь поставок одежды в магазины. То есть завозить осенне-зимние вещи не в августе, а в январе, а весенне-летние не в феврале, а в июле. С этим согласились Габриэлла Херст, Мэри Катранзу, Марин Серр, бренд Proenza Schouler и многие другие. Предложение, к сожалению, не играет на руку покупателям, оно выгодно в основном только брендам. Все из-за того, что к разгару сезона ритейлеры обычно объявляют скидки - так в апреле можно встретить новую весеннюю коллекцию с дисконтом в 30%. Свои ощущения от такой политики ретейлеров Дрис Ван Нотен красочно описал как «нож в сердце». Понять его чувства можно: новая коллекция по фулл прайсу висит всего несколько недель, а потом резко теряет в цене. Но с другой стороны, как не купить плащ от Дриса, который раньше стоил 1500 евро, за какие-то 450?
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