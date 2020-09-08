Автор многослойных цветных платьев (заметного фэшн-явления 2019 года) Томо Коидзуми создаст коллекцию для Emilio Pucci

Японский дизайнер Томо Коидзуми произвел фурор в прошлом году на показе в нью-йоркском бутике Marc Jacobs, представив многослойные платья из органзы. Теперь он будет работать над капсулой для итальянского бренда Emilio Pucci, которую марка покажет на своем шоу весна-2021 26 сентября на миланской Неделе моды.